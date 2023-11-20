"Страдает экономика": эксперт рассказал, чем опасны длительные тревоги при угрозе МиГ-31 (видео)

По словам военного аналитика Александра Коваленко, россияне могут запускать истребители не только с целью обстрела территории Украины, а также для тренировки своего экипажа и запугивания общества.

В Украине все чаще звучит продолжительный сигнал воздушной тревоги, который вызван длительным полетом российских МиГ-31к. Это негативно сказывается на экономике Украины. Военный аналитик и эксперт Александр Коваленко считает, что необходимо срочно пересмотреть реакцию на взлет истребителей. Об этом он рассказал в интервью Фокусу.

"Надо понимать, что МиГ-31к не всегда используется в боевых целях", — отметил эксперт.

Коваленко объяснил, что в настоящее время Украина не имеет возможности уничтожать вражеские истребители, поэтому необходимо пересмотреть реакцию общества на их взлет.

"МиГ-31к — это всего лишь одна ракета "Кинжал", которую могут запускать по территории Украины. Одна ракета на всю территорию Украины. То есть, вся страна должна находиться в режиме экономической паузы через одну ракету. По-моему, это не рационально — страдает экономика", — сказал он.

Как добавил военный аналитик, часть вылетов российских истребителей МиГ-31к — не боевые.

"Это не всегда обязательные пуски ракет. Это либо тренировка их экипажей, либо морально-психологический террор", — заявил Александр Коваленко.

Обстрелы Украины — детали

Отметим, российское командование применяет баллистические ракеты "Кинжал" с первых дней вторжения в Украину, информировали СМИ. Часть из них удалось сбить силам ПВО Украины. В частности, в Воздушных силах ВСУ в августе 2023 года сообщили, что удалось обезвредить 13 "Кинжалов" в течение 20 месяцев войны.

О том, сколько же ракет этого типа выпустил враг, отыскать данных не удалось. Однако, Генштаб ВСУ сообщал о нескольких случаях: в мае 2022 года россияне ударили по базам отдыха под Одесской областью (ранены два человека), в августе 2022 года — по Винницкой области (были попадания по военной инфраструктуре, о количестве пострадавших не сообщили), в марте 2023 года (по объектам критической инфраструктуры), в мае 2023 года — по Киеву. При этом 6 мая 2023 года стало известно о первом успешном сбитии ракеты "Кинжал", а 16 июня их сбили шесть штук — использовали ЗРК Patriot.

Отметим, 15 ноября президент Зеленский поручил командованию найти решение, чтобы взлеты МиГ-31, носителя "Кинжалов", не вредили украинской экономике. При этом Юрий Игнат пояснил, что тревоги стали длиннее, поскольку россияне начали дозаправлять истребители в воздухе. Между тем эксперт объяснил, чем это грозит украинскому бизнесу: как минимум, парализуется торговля, потому что люди не могут приобрести продукты в закрытых магазинах.