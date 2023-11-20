"Попадают по позициям": обозреватель назвал методы борьбы с модернизированными авиабомбами РФ (видео)

Модифицированная авиабомба РБК-500 с суббоеприпасами ПТАБ-1М, как отметил аналитик Александр Коваленко, даже в случае противодействия способна попасть в позиции украинских защитников.

Кассетные авиабомбы РБК-500 российские захватчики использовали в Одесской области еще в прошлом году в модификации, которая имела суббоеприпасы ПТАБ-1М, что является тяжелой целью для противодействия. Военный обозреватель Александр Коваленко сообщил подробности в эфире YouTube-канала Фокус.

Уже не впервые российские оккупанты наносят удары, используя бомбы с кассетной частью. Это происходило еще в прошлом году.

Используя комплексы РЭБ, украинские защитники определенным образом мешают проводить авиации РФ успешные атаки. Коваленко отмечает, что эффективнее было бы уничтожать самолеты РФ.

"Сбиваем с курса, используя комплексы РЭБ, хотя эффективнее сбивать сами носители", — сообщил аналитик.

Коваленко прокомментировал и действенность такого оружия. Бомба РБК-500, если даже изменить курс полета, имеет достаточно большую площадь покрытия. Это благодаря суббоеприпасам. Как отметил специалист, если говорить именно о модификации РБК-500 с суббоеприпасами ПТАБ-1М, то это примерно более 250 единиц.

"Они все равно попадают по позициям наших военных", — заявил он.

Опасность остается даже если она сбивается с курса. В таком случае она способна поразить позицию.

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РБК-500 — что известно о бомбе

РБК — это разовая бомбовая кассета. РБК-500 может иметь различные боевые части: осколочно-фугасную, противотанковую или бетонобойную. Масса одного суббоеприпаса составляет от 2,5 кг до 50 кг. Российские оккупанты уже использовали против Украины кассетные авиабомбы РБК-500 с противотанковой боеголовкой ПТАБ-1.

Российские войска применили РБК с комплектом крыльев УМПК, которые должны увеличивать дальность полета. Кроме этого кассетная боевая часть несет большую угрозу для пехоты из-за большей площади поражения.

Напомним, аналитики ISW 20 ноября сообщило, российские оккупанты модифицировали кассетные авиабомбы. Они использовали их против ВСУ в Донецкой области в районе Старомайорского 19 ноября.