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Военный Фокус Российско-украинская война

Армия РФ впервые применила кассетные авиабомбы РБК-500: что известно о новой угрозе

удар кассетными бомбами
Фото: скриншот | Момент удара, как заявляется, бомбой РБК-500

На авиабомбу РБК-500 установили комплект крыльев для увеличения точности и дальности ударов. Для ВС РФ это расширение возможностей для атак.

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В российских телеграм-каналах распространили видео применения кассетной авиабомбы в Донецкой области. Заявляется, что оккупанты модернизировали авиабомбы РБК-500. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские войска сбросили кассетными авиабомбами РБК-500 по позициям Сил обороны в районе Старомайорского. Пропагандисты утверждают, что авиабомбы модернизировали. Их сделали планировочными. РБК-500 имеет кассетную боевую часть. Оккупанты утверждают, что удар стал первым массированным применением таких снарядов.

РБК-500 — что известно о бомбе

РБК — это разовая бомбовая кассета. Существует два вида РБК: обтюраторного типа и с центральным зажигательно-разрывным зарядом. Первый вариант имеет в конструкции обтюраторный диск, который после детонации воспламеняется и под действием пороховых газов выбрасывает кассетные суббоеприпасы. Во втором случае в конструкции бомбы имеется центральная перфорированная труба. Во время детонации инициируется взрыв, который рассеивает авиабомбы на большей площади.

Схематическое изображение авиабомб РБК двух типов Fullscreen
Схематическое изображение авиабомб РБК двух типов

РБК-500 может иметь различные боевые части: осколочно-фугасную, противотанковую или бетонобойную. Масса одного суббоеприпаса может составлять от 2,5 кг до 50 кг. Российские оккупанты уже использовали против Украины кассетные авиабомбы РБК-500 с противотанковой боеголовкой ПТАБ-1.

Однако впервые российские войска применили РБК с комплектом крыльев УМПК, которые должны увеличивать дальность полета. Кроме этого кассетная боевая часть несет большую угрозу для пехоты из-за большей площади поражения.

Напомним, 7 ноября аналитики объяснили, как в РФ создали управляемую авиабомбу ФАБ-250 комплектом УМПК.

5 сентября в РФ заявили о создании планирующих бомб ФАБ-1500 с 675-килограммовой боевой частью.