Координация логистики: полковник ВСУ рассказал, чем особенный 17-й "Рамштайн" (видео)

По мнению офицера и военного эксперта Петра Черника, связывать помощь Украине и Израилю является системной ошибкой.

Военный аналитик, полковник Вооруженных Сил Украины Петр Черник объяснил, является ли особенной 17-я встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн". Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Фокус 22 ноября.

"Это будет сверка часов относительно конвейера обеспечения нас артиллерийскими боеприпасами, ракетами для противовоздушной обороны, другими расходными материалами. Настоящие встречи происходят вживую, а не онлайн. Поэтому это — очередная текущая работа для координации всего логистического процесса", — подытожил Черник.

Относительно якобы влияния войны в Израиле на поставки в Украину, полковник отметил, что 4-дневное перемирие с ХАМАС никоим образом не скажется на объемах военной и экономической помощи Украине.

"На мой взгляд, мы здесь делаем одну системную ошибку, связывая непосредственно нашу военно-техническую помощь и помощь Израилю", — отмечает военный эксперт.

Смотреть с 6:15

Он подчеркнул, что это не совсем корректно, поскольку Израиль на 80% в военном смысле обеспечивает себя сам, а 20% — это прежде всего ракеты к зенитно-ракетным комплексам системы "Железный купол".

"Мы не имеем "Железного купола", поэтому никоим образом не пересекаемся", — добавил Черник.

И акцентировал внимание на том, что иногда информационные нарративы формируются только на медийных площадках и не имеют никакого подтверждения со стороны официальных должностных лиц. К примеру он привел цифру в 30% уменьшения обеспечения Украины снарядами, которая сейчас гуляет в информационном пространстве.

"Вот когда (председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал. — Ред.) Чарльз Браун подтвердит, что да, действительно, мы несколько перераспределили снаряды между Украиной и Израилем, тогда для меня это будет аргументом", — подытожил эксперт.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин 22 ноября начал заседание "Рамштайн" со слов о мире без президента РФ Владимира Путина. По его словам, западные страны не желают жить в мире, где такие, как Путин, могут безнаказанно врываться к своим соседям.