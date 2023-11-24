Устаревшие, но крайне важные: как советские БТР от Болгарии помогут уничтожать ВС РФ

Бронетехника поможет реализовать "три основные миссии" ВСУ, о которых рассказал экс-глава Генштаба Владислав Селезнев.

Поставка Украине со стороны Болгарии 100 советских машин БТР является хорошей новостью несмотря на их моральную устарелость, потому что броня спасает здоровье и жизнь украинских героев. Так в эксклюзивном интервью Фокусу отметил экс-глава Генштаба Владислав Селезнев.

Конечно, подобная техника устарела и требует регламентных восстановительных работ, а важно то, что эти бронемашины мы получаем с определенным багажом запчастей и всем необходимым, что позволит восстановить их актуальное состояние и боевые возможности, подчеркивает военный эксперт.

Эксперт считает важным подчеркнуть, что украинская армия сейчас реализует три важных миссии: разрушение вражеского военного потенциала (уничтожение личного состава, вооружения, командных пунктов и логистических хабов), сохранение жизни украинских героев, в том числе путем использования бронетехники и третьей миссией является освобождение захваченных российскими оккупантами украинских земель.

"Генштаб ВСУ действует максимально рационально. Там где есть возможность выполнять наступательные или контрнаступательные действия, то там подобные меры реализуются, а там, где подобные наступательные действия невозможны, то ВСУ переходят в оборону или маневренную оборону, говорит Владислав Селезнев — И для задач наступления и для задач обороны бронетехника необходима, потому что основной ключевой миссией является сохранение здоровья и жизни украинских военных".

Экс-чиновник Генштаба напомнил, что запасы советского вооружения в странах Восточной Европы почти выхолощены, но есть еще возможность продолжения переговоров с Грецией, где есть еще запас подобного вооружения в армии страны. В любом случае, по словам эксперта, наши эмиссары активно работают в этом направлении и кейс "Рамштайна", где присутствуют представители более чем 50 стран мира, является чрезвычайно важным.

Потому что, как мы видим, боевые действия на фронте не утихают, оккупанты не отказываются от своих планов задействуя все больше и больше технических и человеческих ресурсов. Поэтому мы должны иметь хотя бы паритет в плане бронетехники и боеприпасов, подчеркнул Владислав Селезнев.

Ранее Фокус сообщал, что Болгария впервые передаст бронированную технику Украине без посредников. Хотя, специалисты отмечают, что такие старые образцы БТР будут иметь "как минимум один недостаток".