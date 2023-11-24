Польша и Украина вступили в торговую войну: кто возместит потери и ответит за смерть украинских водителей

Перевозчики из Польши восстанавливают "справедливость", вытесняя конкурентов из Украины. Их резкий подход привел к тому, что в очередях на границе уже умерло два человека. Опрошенные Фокусом эксперты назвали ситуацию с блокировкой грузовиков "удар ножа в спину Украине", ведь в Европе все знают степень важности сухопутного коридора в условиях войны с РФ.

Польские перевозчики почти полностью перекрыли границу с Украиной для проезда фур под предлогом "защиты" европейского рынка автоперевозок. Вначале были заблокированы три пункта пропуска: "Краковец – Корчева", "Рава-Русская – Гребенное" и "Ягодин – Дорогуск", а 23 ноября к ним добавился и "Медика-Шегини".

В очереди на въезд в Украину из Польши на четырех пунктах совокупно ждут до 3 400 грузовиков. Более того, Гостаможня предупредила о возможной блокировке пятого КПП "Нижанковичи" — "Мальховице". Электронная очередь из грузовых автомобилей на выезд из Украины там выросла с 1300 до 2000 автомобилей.

Столь резкое поведение польских перевозчиков привело к трагедиям: из-за перекрытия дорог умерло два украинских водителя. Первый мужчина умер перед пунктом пропуска "Дорогуск – Ягодин" 11 ноября: 54-летний водитель приехал на парковку и остался в грузовике ждать своей очереди на пересечение границы. А ночью 23 ноября возле пункта пропуска "Корчова – Краковец" умер второй водитель.

"Скорее всего, причина [смерти] — физиология. Но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах и непонятно, когда смогут попасть в Украину, добавляет негатива и вызывает определенные ситуации", — описывал ситуацию вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

Топливо дорожает, военные не получают товары. Что теряет Украина?

Польские перевозчики действуют по правилам торговой войны. Ожидается, что блокада пунктов продлится до 1 февраля следующего года. Старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе предупреждала, что если четвертый пункт "Медика – Шегини" закроют, можно будет констатировать полную блокаду со стороны Польши.

Первые дни блокады стоили украинским перевозчикам до 166 тысяч евро потерь в день. Но к 24 ноября все намного ухудшилось: на границе стоят цистерны с топливом горючим, пищевые продукты, изделия из пластмассы и прочие нужные для украинской экономики товары.

"Мы не можем ввезти горючее, особенно автогаз. Создается дефицит, цены на топливо растут, что в конечном итоге влияет на общую инфляцию. Кроме горючего мы завозили автотранспортом из-за границы автомобили, в том числе для фронта. Волонтеры жалуются, что не могут ввозить необходимое для фронта", — рассказала экономист.

Блокировка дорог буквально "добивает" украинский импорт. Автотранспорт за 7 месяцев текущего года заняли 73% в общей структуре перевозок для импорта и 38% — от экспорта, подчеркивает директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

"У нас два вида потерь: перевозчики просто так гоняют машины и тратят топливо. Бизнесмены-торговцы и производители, просто не получают деньги за их товары, которые часто еще и пропадают в этих простоях. Импорт важен для функционирования украинской экономики и сейчас он фактически стал", — говорит она Фокусу.

Словацкие перевозчики подлили масла в огонь, присоединившись к польским коллегам. Представители Союза перевозчиков Словакии с 21 ноября с 13.30 начали блокировать проезд грузовиков на пункте пропуска "Вышне Немецке", смежным с украинским КПП "Ужгород".

Если Словакия, а позже Венгрия присоединятся к акции в полную силу, Украине придется пользоваться железнодорожным транспортом, добавляет Мовчан.

Кому выгодна история с блокировкой фур из Украины

России выгода блокировка украинских грузовиков и создавшийся кризис, но польские перевозчики и до большой войны с РФ были недовольны конкурентами из Украины. Поляки требовали органичений для выдачи разрешений до вторжения РФ и пытались не допустить въезда более 160 000 грузовиков из Украины, как в 2021 году. Однако сейчас, как говорит польская сторона, к ним заехало более 500 000 фур, в три раза больше довоенного уровня, подчеркивает экономист Ирина Коссе.

"Ранее таким способом поляки выкинули из рынка грузоперевозок французов и немцев. Но тогда никто не блокировал границы и теперь это вопрос нерыночной конкуренции. Россия просто пользуется ситуацией, но вряд ли спровоцировала", — объясняет Фокусу политолог Игорь Рейтерович.

По словам эксперта, о критическом ухудшении отношений между Украиной и Польшей пока рано говорить. Польша оказалась в ситуации межвластья: старое правительство еще работает, но с 99% вероятностью готовится уйти в будущем. Из-за этого министры не уделяют должного внимания проблемам с перевозчиками, добавил он.

Кризис с грузовиками на границе, как оценивает Рейтерович, можно было решить в самом его вначале благодаря встречам министров двух стран и представителей профильных ассоциаций. Но если нынешние польские власти все-таки возьмутся за решение вопроса в пользу Украины, их рейтинг обвалится. Проблему скинут на следующую правящую коалиция, что с политической точки зрения довольно прагматично.

"Конечно, это нож в спину Украине, ведь в Европе всем известно, сколько Украина уделяет внимания сухопутному коридору. Автодороги важны с военно-технической и гуманитарной точек зрения", — добавляет политолог.

Отдельный вопрос — смерть украинских водителей, за которую ответственность должна нести польская власть. Играть людскими жизнями не стоит, предупреждает эксперт.

Украине стоит максимально дипломатически давить на действующее правительство Польши. Если до начала следующей недели ситуация не изменится, придется привлекать Еврокомиссию и указывать на нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕC и о либерализации автомобильных перевозок. Полякам конечно это не сильно понравится, полагает эксперт.

В этом плане интересен опыт поведения Еврокомиссии с Венгрией, которая часто не придерживается европейских норм и правил, подыгрывая России. Венграм перекрывают доступ к деньгам ЕC и после этого их мнение меняется, заметила Ирина Коссе.

"Польша сейчас очень сильно зависит от финансирования из фондов ЕС, поэтому если конфликт зайдет в тупик, думаю, это единственный путь для Еврокомиссии немного привести соседей в чувство", — заключила она.

Напомним, СМИ недавно выяснили, что часть польских перевозчиков, блокирующих КПП на границе с Украиной, могут быть связаны со спецслужбами РФ. Организатор блокирования, владелец транспортной компании Rafał Mekler Transport Рафал Меклер, представляет ячейку пророссийской партии "Конфедерация свободы и независимости" в Люблинском воеводстве, утверждают журналисты.

Фокус ранее писал, что польские перевозчики недовольны "демпингом" украинских коллег, которые обваливают рынок дешевыми ценами на свои услуги.