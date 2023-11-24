Деньги, месть и работа спецслужб РФ: генерал-майор СБУ рассказал, как становятся предателями (видео)

Российские оккупанты годами выпестовали собственную агентуру во властных структурах Украины, а сейчас ищут информаторов и наводчиков по соцсетям.

Россия понимает, что готовить собственных агентов внутри страны все труднее, поэтому пытается изо всех сил вербовать рядовых граждан для диверсионной работы, выискивая их по соцсетям, откровенно предлагая предавать Украину. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

"Они активно используют мониторинг соцсетей и выискивают людей, которые категорически против независимости Украины, или тех, кто сомневается в уместности продолжать противостоять оккупантам, — говорит Виктор Ягун, — Конечно ищут и сторонников бывших партий типа ОПЗЖ или "шарийцев", запрещенных в Украине пророссийских партий, а дальше откровенно предоставляют предложение быть корректировщиками или информаторами".

Обычно, говорит эксперт, все начинается с каких-то несложных задач, за которые выплачивается денежное вознаграждение. К счастью, соответствующие спецслужбы давно "набили руку" на таких предателях и довольно быстро их находят и задерживают.

Эксперт отмечает, что в любом обществе всегда есть и будет минимум 10-15% недовольных своей властью или страной, часть из которых при правильной работе вражеских спецслужб сможет стать настоящим предателем или согласится на коллаборацию с противником. Но здесь надо различать идейных коллаборационистов и случайных.

"Есть пример, когда один из рабочих колонии получил новые документы и зарплату от оккупационных властей и продолжал выполнять свою работу, — отмечает Виктор Ягун, — Он так и не понял, что тем самым он становится коллаборантом, потому что по сути его обязанности никоим образом не изменились".

Следует отметить, что коллаборантом становится тот украинец, который работает на силовые или административные структуры оккупантов (полиция, тюрьмы, мэрия и т.д.). Когда человек обеспечивает работу социальных структур в оккупации (спасатели, медики, учителя, рабочие ЖКХ и т.д.), то они по закону не являются коллаборационистами, хотя идейно, конечно, могут поддерживать врага.

Почему становятся предателями и коллаборационистами

По словам господина Ягуна, процесс, который происходит на оккупированных территориях очень сложный в аспекте предательства. Например, может сработать аспект "из грязи в князи". Вчера ты был никто, а сегодня целый председатель какого-то сельсовета.

Или, например, может проявиться фактор мести. Окружение тебя не ценило? А вот оккупанты ценят и дают перспективную работу и какую-то особую "пайку" в условиях войны. Поэтому каждый случай измены или коллаборации является по-своему уникальным и вражеские спецслужбы постоянно ищут "ключики" к таким людям, ищут их слабые моральные места.

Когда РФ стала готовить предателей Украины

По мнению эксперта, эта работа началась после того, как Россия немного сбросила с себя экономические проблемы 90-х.

"Наверное, где-то до 95-го года при Кравчуке таких активных агентурных действий Россия не проводила, потому что у РФ была куча собственных проблем, — отмечает Виктор Ягун, — но впоследствии они все активнее стали пытаться работать в этом аспекте".

Особенно попытки дестабилизировать ситуацию агентурным путем усилились с приходом Путина на руководящую должность в ФСБ, говорит эксперт. Определенная категория российской элиты попыталась осуществить реванш в Крыму, но тогда им это не удалось, потому что украинские спецслужбы реагировали на опережение и не допускали подобного сценария.

Но РФ годами продолжала пытаться продвигать "своих" к украинской власти. Одним из ярких примеров является Александр Якименко, которой возглавлял СБУ во времена Януковича, а теперь скрывается в РФ, как предатель Украины. Его ситуация интересна, потому что родившись в Эстонии, имея перспективную службу подполковником в российской авиации, он почему-то неожиданно оказался в Донецке и возглавляет такую важную государственную структуру.

Таких случаев и примеров очень много, говорит Виктор Ягун. Поэтому в этом случае важным инструментом является работа спецслужб и люстрация, потому что без нее подобные персоны и дальше могут выплывать на государственную поверхность. Этого крайне важно не допускать ради безопасности Украины, подчеркнул эксперт.

Ранее Фокус рассказывал, что в Харькове будут судить за измену работника "Укрэнерго". Он передавал информацию своему бывшему сотруднику на оккупированную территорию.