Избавит от посредников и сэкономит вам деньги: эксперт рассказал о выгоде Е-гривны

Электронная гривна должна работать на системе блокчейн, что позволяет сделать платежи неподвластными никаким хакерам или природным катаклизмам, или войнам.

Внедрение Е-гривны, которое просит у НБУ ускорить Минцифры, может быть положительным проектом, который поможет ускорить безналичные платежи и сэкономить деньги украинцам. Об этом в интервью Фокусу рассказал эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Хотя он сомневается относительно ускоренного появления такого финансового инструмента, но считает, что его внедрение поможет упростить для всех денежные операции. Кроме этого, это позволит сэкономить людям на банковских комиссиях.

По словам Олега Пендзина, сегодняшняя система работает следующим образом: коммерческие банки открывают в НБУ корреспондентские счета, на которых учитываются все операции. В свою очередь коммерческие банки открывают счета клиентам.

Поэтому когда обычный украинец или предприниматель перечисляет деньги, то он, так сказать, дает распоряжение коммерческому банку, чтобы тот через систему электронных платежей НБУ отправил их в другой банк. В свою очередь другой банк уже распределяет эти деньги на открытый клиентом или фирмой счет.

"Такую сложную систему можно значительно упростить, так как все знают, что безналичные операции могут длиться через такую цепь по несколько дней, — отмечает Олег Пендзин, — Тем более, что каждый из участников системы, по сути посредников, не чурается взять с вас комиссию за пересчет денег по цепи".

Эксперт отмечает, что по такой системе работает весь цивилизованный мир, поэтому на сегодня это является нормой. Но Е-гривна должна избавить нас с вами от посредников путем так называемого блокчейна.

Блокчейн — это децентрализованная архитектурная система компьютерных серверов, которые поддерживают возложенную на них функцию. Грубо говоря, не будет единого сервера от Нацбанка (хотя он останется единственным эмитентом электронной гривны), а будет множество серверов, которые не дадут всей системе "упасть" из-за взлома хакеров, природных катаклизмов или войны.

Это все равно, что "не хранить яйца в одной корзине", но поскольку речь идет не о физических деньгах, а, фактически, об информации о платежах, то благодаря блокчейну доказательства того, что вы перевели конкретную сумму денег никогда не потеряется.

Ранее Фокус сообщал, что Нацбанк выпустил новую памятную монету "Год Дракона" с шевроном ВСУ. Это станет символом отваги Вооруженных Сил, а еще — напоминанием, что 2024 год, который будет приближать победу Украины.