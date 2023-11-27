Авдеевку завалят "мясом", контрнаступление и танки M1 Abrams: эксперт о ситуации на фронте (видео)

По словам ветерана АТО Евгения Дикого, мы слишком поздно получили от Запада бронетехнику, а у людей не популярна мобилизация.

Тактика оккупантов под Авдеевкой совсем не изменилась за это время и они считают, что если мясными штурмами взяли Бахмут, то так дальше надо брать и все остальное. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Евгений Дикий, который проходил службу в батальоне "Айдар" и сейчас является главой Национального антарктического научного центра.

Он отмечает, что Бахмут дался оккупантам такой ценой, что мы бы такого не повторяли, но для россиян человеческая жизнь своя и чужая ничего не значит.

"Положили 100 000 человек, но ведь "Артемовск — наш!", поэтому все это мясо ожидается и под Авдеевкой, — акцентирует эксперт. — Конечно, такие штурмы дают свой результат, и, к сожалению, жестокие бои сейчас идут уже в промзоне под Авдеевкой".

Но промзону оккупанты все еще не взяли, утверждает ветеран АТО. Вообще Авдеевка — очень "крепкий орешек" и недаром россияне не смогли с помощью сепаратистов ее взять в 2014 году. И даже с начала широкомасштабного вторжения авдеевская промзона была единственной линией фронта, которая не сдвинулась со времен Минских соглашений.

"Бетонные сооружения остались те же, командиры остались те же, поэтому причина продвижения оккупантов в другом, — утверждает Евгений — Никто ничего не упустил, просто физически не хватает людей, чтобы сдерживать мясные российские штурмы".

Почему Авдеевку могут сдать Авдеевку

Если упрощать и обобщать, говорит эксперт, то можно сказать так: к нам очень долго ехало западное "железо". И не только европейское, потому что те же Abrams должны были быть уже весной, а приехали, как говорится, под новогоднюю елку. Все это время мы теряли бойцов, потому что надо было хоть как-то сдерживать врага.

"Последнее время я слышу от минометчиков: нам здесь насыпали много снарядов, мы выносим вражеские "опорники", а на них просто некому зайти, — констатирует Дикий, — А иногда бывает, что снайперов и танкистов переводят в пехоту, потому что некому позиции держать".

И вот когда "железо" таки доехало в достаточном количестве в Украину, то заменить личный состав уже некем, потому что мобилизация в народе не популярна. Поэтому, по мнению Евгения Дикого, возможно придется потерять Авдеевку, чтобы до населения наконец дошло, что невозможно выиграть войну без большой мобилизации.

О причинах эйфории в ожидании контрнаступления

Также, по словам ветерана АТО, украинцы вошли в 2023 год на эйфории от успехов прошлого года, когда была освобождена значительная территория Украины. Но эйфория, по мнению эксперта, до добра не доводит, потому что сопровождаются недооценкой врага и переоценкой собственных возможностей.

"Мы с вами можем сейчас сидеть в тепле и в относительной безопасности в крупных городах благодаря ВСУ и, потому что такая же эйфория была в начале 2022 года у оккупантов, — говорит Дикий, — Именно на эйфории они заходили в Украину, таща парадную форму и боевые оркестры, готовясь к параду на Крещатике".

В принципе, в некоторых моментах украинская эйфория была оправдана, но из-за затягивания поставок бронетехники врагу удалось провести осеннюю мобилизацию 2022 года и сейчас мы имеем сложную ситуацию по крайней мере под Авдеевкой. Эксперт говорит, что пусть эти 450 тысяч "мобиков", которых Россия гонит в Украину, совсем не готовы к войне, но просто из-за своего огромного количества они представляют огромную опасность. К тому же пока нам поставляли по несколько танков в месяц оккупанту за 9 месяцев успели хорошо окопаться.

"Все читали статью Залужного о плане контрнаступления, но никто не обратил внимание, что надо для него, — акцентирует Евгений. — А там четко было расписано необходимое количество танков, пушек и артиллерии, из которого мы получили только треть от запланированного и только уже ближе к осени".

Нам сейчас выдали один танковый батальон танков M1 Abrams, что составляет 31 машину. Линия фронта насчитывает 1300 км, а линия фортификационных сооружений, которые построили российские оккупанты — более 6 000 км. И хотя принципиального перелома в рамках войны такое количество танков сделать не может, все равно такая помощь является крайне необходимой.

"Любой танк на фронте не является лишним, даже старенький, — говорит эксперт. — А здесь речь о современной бронетехнике, которая пригодится нашим бойцам".

Ранее Фокус рассказывал, почему ВСУ не используют Abrams на поле боя. По мнению экспертов, танки Abrams берегут до весны и используют во время весеннего наступления.