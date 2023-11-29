Генштаб не должен отчитываться перед ВР, потому что там могут быть информаторы врага, — политолог (видео)

Властям все время приходится балансировать между безопасностью страны и демократии, поэтому у нас "мягкое военное положение", говорит политолог Олег Саакян.

Когда депутаты требуют от Генштаба точные данные по технике и военным планам, то Генштаб не должен им этого предоставлять, потому что власть должна отчитываться перед обществом о своих планах, но только в тех пределах, которые не вредят национальным интересам и национальной безопасности. Так на тему обвинений нардепа Марьяны Безуглой в адрес главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ответил в интервью Фокусу политолог Олег Саакян.

Эксперт отмечает, что парламентарии не имеют права требовать такую информацию и отчет перед Верховной Радой, учитывая ее непростой состав. Потому что в нем, по словам политолога, есть люди, которые небезосновательно обвиняются обществом в работе на врага.

Власти все время приходится балансировать в этом аспекте между безопасностью страны и демократией, говорит эксперт. Например, есть определенные вещи, которые могут происходить за счет безопасности из-за колоссального общественного интереса или колоссального общественного напряжения, или наоборот.

Сейчас власти удавалось удерживать этот баланс за счет самоцензуры общества, потому что все понимают, что есть для государства такие вещи, о которых оно не может говорить обществу из-за рисков для существования Украины. В ответ власть не включает в полной мере разрешенный законом административный механизм цензуры и ограничения прав и свобод общества во время войны, акцентирует Олег Саакян.

"В нашем случае мы имеем "мягкое военное положение", — отмечает эксперт, — Со стороны общества есть все признаки ответственности, поэтому его демократические свободы не страдают".

Ну мнению эксперта, в Украине несмотря на войну есть и действуют все механизмы демократии, начиная от работы Верховной Рады и политической борьбы, заканчивая иногда слишком свободным оборотом информации, чему удивляются даже западные коллеги.

"Например, в Израиле сейчас прекращено принятие законов и все функции управления переданы исполнительной власти, — информирует Олег Саакян, — Там сейчас не принимается ни один вопрос, который не лежит в плоскости войны".

Если бы то же самое было бы и у нас, то даже крохи нужных законов о реформах на пути в ЕС не были бы приняты, говорит политолог. Мы бы сегодня не имели кандидатского статуса, а были бы просто страной в войне.

Поэтому в состоянии войны военные могут информировать общество по общей ситуации, но детальных военных планов раскрывать не должны. Эта информация должна быть доступна только ставке Верховного главнокомандующего, то есть президенту Украины, отмечает политолог.

Ранее Фокус сообщал, что Марьяна Безуглая опубликовала новый список претензий к Валерию Залужному. По мнению нардепа, главнокомандующий ВСУ должен объяснить принцип распределения западного оружия. Также он должен заниматься работой ВВК и обучением мобилизованных.