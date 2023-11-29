Перепись военнообязанных: как изменить систему ТЦК, чтобы усилить мобилизацию

Если власти примут решения о демобилизации, за ним последует необходимость усилить мобилизацию, результатами которой недовольны военные. Для этого нужно реформировать работу ТЦК и ВВК, погрязших в коррупционных скандалах. Фокус разбирался, какие изменения могут принять.

Одна из основных проблем в работе ТЦК и СП, а также военно-врачебных комиссий, с которой власти пока не могут справиться — тотальная коррупция в системе. В конце лета президент Украины Владимир Зеленский поручил военному руководству заменить всех областных военкомов, а также провести масштабную проверку решений ВВК. Эти шаги пока не привели к видимым результатам.

"На сегодня именно отсутствие контроля и формальное принятие решений ВВК приводит к коррупции в случае тех, кто хочет избежать мобилизации. Те, кто не могут заплатить, даже при условии, что их состояние здоровья не позволяет им служить и они должны быть сняты с учета – получают мобилизационное распоряжение и становятся военнослужащими. В некоторых случаях ВВК фактически не проводится, или проводится с нарушением норм, а руководители ТЦК и СП мобилизуют человека", — рассуждает в беседе с Фокусом адвокат, правозащитник, военнослужащий ВСУ Маси Найем.

По его словам, ТЦК до сих пор используют бумажный документооборот, а система "Оберіг" — автоматизированный Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов — по-прежнему полноценна не введена в работу.

"Пользователи [системы "Оберіг"] говорят, что им приходится вводить данные параллельно в Excel-таблицах без возможности напрямую общаться с людьми. Данные получают и заполняют без верификации. Также существует параллельный документооборот на бумаге, часть из которого — черная. Любая проверка проводится в ручном режиме и не помогает отслеживать решение ВВК, передачу или исчезновение определенных документов", — продолжает Найем.

Сейчас, по словам военнослужащего, нардепы активно дорабатывают законопроект, который должен внести изменений в работу ТЦК и СП, а также ВВК.

"Наши юристы имели возможность ознакомиться с текстом и предоставить свои комментарии. По нашему мнению, надо пересмотреть, как работают ТЦК, насколько реально ведется учет и действительно ли военкоматам известно о том, кто из военнообязанных находится в таком статусе и может быть мобилизован. Военные до сих пор смеются над сообщениями, что приходят повестки бойцам, сидящем на "нуле"", — говорит Найем.

В январе 2023, благодаря работе межведомственной группы, созданной по инициативе правозащитников "Принципа" и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, изменилась система ВВК в госпиталях для раненых бойцов. Результатом автоматизации и цифровизации процессов стало создание единого информационного пространства, позволяющего фиксировать все медицинские взаимодействия с военным через медицинские информационные системы (МИС).

"Важно, чтобы такое же техническое решение заработало и для ВВК при ТЦК и СП. Это позволит отслеживать выводы, которые делает комиссия, выяснять, на основе каких документов был сделан вывод о пригодности или непригодности, был ли учтен полный анамнез и предыдущие истории болезней человека из гражданской Электронной системы здравоохранения", — отмечает военнослужащий.

Ранее секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко говорил, что готовится законопроект, который расширит полномочия представителей ТЦК и СП. В частности, им позволят вести аудио и видеозаписи, а также проверять приписные и документы.

Что должно быть в комплексном плане по улучшению мобилизации, который поручил разработать Владимир Зеленский Фокус разбирал в материале "Демобилизуют не всех": Маси Найем о том, кого нужно вернуть с фронта и как организовать новую мобилизацию.

Также Фокус писал, почему волонтерам все сложнее собирать донаты в поддержку Сил обороны Украины. В то время как государство по-прежнему рассчитывает на гражданский сектор в этом вопросе.