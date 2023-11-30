Левый берег Херсонщины держать все труднее. Зачем РФ отправляет в Украину 104-ю десантную дивизию

Командование армии России озадачено, почему группировка почти из 68 000 захватчиков теряет из-под контроля небольшие территории на юге Украины. В надежде улучшить ситуацию, в регион направляют новую дивизию. Фокус разбирался, как оккупанты планируют противостоять натиску ВСУ.

Россия начала разворачивать новую 104-ю армейскую дивизию десантно-штурмовых войск (ДШВ) на временно оккупированных территориях Украины. По данным британской военной разведки, формирование будет действовать на оккупированной части Херсонской области.

РосСМИ еще в августе 2023 года писали о планах воссоздать 104-ю дивизию в составе воздушно-десантных войск к 1 декабря. Новые воинские части думали развернуть на базе 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ, которая участвовала в высадке десанта в аэропорту "Антонов" в Гостомеле.

Отметим, что сводные подразделения 104-й дивизии участвовали в вооруженных конфликтах в Грузии, Азербайджане и Чечне. В августе-сентябре 1992 года 345-й полк перевели в Абхазию и вывели из состава дивизии.

Потери оккупантов в Украине вынудили министра обороны России Сергея Шойгу начать восстанавливать подразделение. В формирование уже включили 337-й полк и 52-ю артиллерийскую бригаду.

У командующего воздушно-десантными войсками России Михаила Теплинского впереди целый ряд проблем, связанных с обучением военных. Рядовые командиры вряд ли доведут 104-ю дивизию до "элитных стандартов" десантных войск РФ, предполагают британские разведчики.

По оценкам полковника ВСУ в запасе, летчика-инструктора Романа Свитана, задача россиян вполне понятна: им не хватает сил и средств в Херсонской области и в Крыму, чтобы сдерживать наступление ВСУ.

"Дополнительно берут силы из разных дивизий, разворачивают на входе в Крым, где у них одна из основных проблем. Также захватчики усиливают присутствие на Левом берегу. ВСУ там как раз развивают тактические плацдармы, которые могут перейти в оперативные", — поясняет он Фокусу.

Названия воинских частей и номера дивизий ни о чем конкретно не говорят, так как ВС РФ могут развернуть на левом берегу Херсонской области и отделение в 10 человек, подчеркивает эксперт.

По военным стандартам России, дивизия — это объединение из нескольких полков и в ней должно быть от 10 до 20 тысяч человек.

Почему 68 тысяч военных РФ не справляются на левом берегу Херсонщины?

Количественное преимущество российских войск не позволяет им вести удачные боевые действия на левом берегу Херсонской области. Из состава 104-й дивизии ДШВ в район Абрикосовки и Великих Копаней уже направили 337-й десантно-штурмовой полк. А до этого 2 месяца назад туда переправили подразделения 7-й дивизии ДШВ, рассказывает Фокусу координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

Парадоксально, что группировка россиян почти из 68 000 человек не контролирует полностью даже небольшие участки, где действует в основном пехота Сил обороны Украины, говорит он.

Такие трудности у оккупантов поясняются невозможностью нормально наладить логистику и применять комплексы РЭБ против украинских дронов.

"По трассе 2206 они не могут спокойно проезжать — там господствуют наши дроны. С артиллерией аналогичные проблемы", — объясняет Коваленко.

Не имея возможностей использовать в полную силу технические компоненты, ВС РФ пытаются выигрывать максимальным насыщением личного состава. Это напоминает ситуацию в Запорожской области, когда все линии обороны ВС РФ наполнили людским ресурсом и вынудили ВСУ замедлить темп продвижения между селами Вербовое и Новопрокоповка, добавляет эксперт.

Группировка войск РФ "Днепр" штатно укомплектована техникой максимум на 40%. Если в танковом батальоне содержится от 30 до 60 танков, то у оккупационных группировок — вдвое меньше.

Однако в Запорожской области у ВС РФ дела с логистикой шли лучше, а на левом берегу — сплошные уязвимости.

"Если еще вдруг что-то случится с Керченским мостом, ситуация для россиян намного ухудшится", — резюмировал Коваленко.

Напомним, по данным аналитиков DeepState в селе Крынки на левом берегу Херсонской области довольно тяжелая боевая обстановка. Оккупанты перебрасывают туда резервы из Бахмутской группировки.

Фокус 29 ноября писал о точном ударе ВСУ по собранию оккупантов в оккупированном селе Юбилейное в Херсонской области. В тот день погибли пять высокопоставленных чиновников ВС РФ.