В России подорвали железную дорогу, ведущую в Китай: по ней возили военные грузы (фото)

Во время движения грузового поезда сработало четыре взрывных устройства. Удачная спецоперация СБУ парализовала единственную железную дорогу, связывающую РФ с Китаем, говорят источники Фокуса.

В ночь на 30 ноября произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. В результате парализовано единственное железнодорожное сообщение Россия-Китай, рассказали Фокусу источники, знакомые с ситуацией.

Чрезвычайное происшествие случилось в Северомуйском тоннеле имени В.А. Бессолова. Во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства.

Взрыв произошел в Северомуйском тоннеле имени В.А. Бессолова

Железнодорожный коридор РФ использовали и для военных поставок, но теперь он не работает, отметили собеседники. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ФСБ, а железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия.

Источники подчеркивают, что подрыв стал очередной успешной спецоперацией СБУ, хотя сама спецслужба официально не комментирует случившееся.

"СБУ продолжает держать россиян в постоянном напряжении", — подытожили источники.

Напомним, глава СБУ Василий Малюк 24 ноября рассказывал о первой попытке взорвать Крымский мост в октябре 2022 года. Взрывы повредили обе ветви моста, у ВС РФ были сильные проблемы с логистикой.

Фокус также писал о мировом рекорде, который поставил снайпер СБУ. Боец ликвидировал российского оккупанта с дистанции почти 4 километра.