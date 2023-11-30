ВСУ не пострадают от снарядного голода: эксперт рассказал, что поможет Украине (видео)

1 млн снарядов от ЕС — это хорошая помощь, но в Украине есть собственное производство и помощь кассетными боеприпасами от США, говорит майор запаса Алексей Гетьман.

Если Запад успеет передать Украине миллион снарядов, то это немного 3,5 тысячи выстрелов в сутки. Этот миллион снарядов от наших партнеров все равно меньше, чем 1,5 млн, которые производит враг. Об этом в интервью Фокусу рассказал майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его мнению, в такой ситуации надо действовать несколько иначе, используя высокоточные снаряды, которые будут наносить такой же урон за один выстрел, на который врагу потребуется два-три выстрела. Алексей Гетьман утверждает, что с точностью у Сил обороны Украины нет проблем, потому что артиллеристы ВСУ ведут очень удачную контрбатарейную войну: на 10 уничтоженных артиллерийских систем оккупантов получается 1 обезвреженная украинская.

Вижу здесь по другому не подходить к этому вопросу мы должны использовать пушки, которые более высокоточные снаряды, которые более высокоточные для того, чтобы меньшего количества выстрелов можно было делать. Ну наносить вред врагу больше, чем он, используя, ну там 2 раза больше выстрелов, поэтому на этом на этом надо сосредотачиваться. К тому же мы ведем очень неплохо контрбатарейную борьбу. Там счет один к 10 примерно.

"Таким образом у россиян уже будет вопрос не в количестве снарядов, а именно в количестве пушек", — говорит Алексей Гетьман.

Ну и к тому же этот миллион снарядов от Запада это значительное дополнение к тем кассетным снарядам, которые планируют передавать и уже передают Украине американские партнеры. По словам военного, американцы утверждают, что у них почти неограниченное количество кассетных боеприпасов. Но едва за каждый выстрел ВСУ должны отчитаться, чтобы не дай бог кассетный снаряд не задел гражданское население. Проблем именно с таким типом снарядов у Украины не будет, ведь США способны передавать Украине кассетные боеприпасы сотнями тысяч штук, а то и миллионами, уверяет эксперт.

По словам майора запаса, конечно будет плохо, если мы не сможем получить обычные артиллерийские снаряды, но надо помнить, что наш оборонпром уже выпускает боеприпасы для пушек калибров 155 мм, 152 мм, 125 мм и 105 мм. Также много выпускается минометных мин различных калибров для ВСУ.

Все эти постоянные задержки или преграды, возникающие на пути доставки снарядов из Европы по мнению Алексея Гетьмана имеют не столько экономическую, сколько политическую составляющую. Не все в ЕС достаточно понимают, что у нас идет настоящая война. Но эксперт уверяет, что даже если нам передадут только половину или даже меньше от обещанного миллиона снарядов это не приведет к снарядному голоду, потому что нас поддерживает США и мы имеем собственное их производство.

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