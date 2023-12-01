Боксеры, футболисты и гейм-дизайнеры: истории спортсменов, погибших в боях с армией РФ

Далеко не все представители спорта боятся мобилизации и покидают страну под предлогом участия в соревнованиях. Многие из них могли построить успешную спортивную карьеру, поехать на Олимпиаду, но война изменила их планы. Фокус публикует истории людей, пожертвовавших собственной славой ради независимости Украины.

Военнообязанные спортсмены и тренеры получили привилегии во время войны — они могут выезжать из Украины на соревнования и сборы. По официальным данным, около 9 000 человек воспользовались этим правом, более 300 из них остались в других странах. Нередко такие выезды говорят о желании избежать мобилизации.

Известным спортсменам дают военные должности и звания, но мало кто доезжает до горячих точек. К примеру, у борца Жана Беленюка имеется звание старшего лейтенанта ВСУ. Спортсмены-политики проходят "условную" службу, представляя Украину в спорте.

Благодаря своей деятельности спортсмены в принципе могут не воевать, ездить на международные турниры и спокойно накапливать славу. Обобщать все же не стоит, далеко не все представители спорта — уклонисты и любители жить красиво во время войны.

Противостоят агрессору с оружием в руках достаточно героев-спортсменов. Сейчас в Вооруженных силах Украины служат около 3 000 спортсменов и тренеров. А с начала российского вторжения в боях погибли почти 400 человек. Отдавших жизнь за независимость Украины называют "Ангелами Спорта", рассказали Фокусу в Министерстве молодежи и спорта.

"Мы теряем лучших из нас каждый день. Мы должны учитывать процедуры мобилизации. Например, Игорь Нагаев, наш лучший тренер по каноэ-каяку, должен присоединиться к полю боя. Ему 57 лет", — говорил и.о. министра по делам молодежи и спорта Матвей Бедный.

Истории спортсменов, погибших в боях с войсками РФ

Погибшие спортсмены-военные имели все шансы для строительства успешной спортивной карьеры. Как минимум двое из них могли завоевать золото Олимпиады, говорят Фокусу в министерстве.

Получивший серебро на юношеской Олимпиаде 2018 года 22-летний боксер Максим Галиничев весной прошлого года не поехал на чемпионат Европы. Он выбрал путь воина и пошел добровольцем в 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду.

Кроме участия в Олимпиаде, он завоевал золото европейского чемпионата по боксу среди молодежи в 2017 году и второе место в Чемпионате Европы до 22 лет в 2021 году.

Галиничев получил два ранения, но это не остановило его и парень вернулся на фронт. Его жизнь оборвалась 10 марта 2023 года в городе Червонопоповка Луганской области.

Студент второго курса Олимпийского колледжа имени Иванна Поддубного, член сборной Украины по пулевой стрельбе 21-летний Егор Кигитов, ушел в армию в первые дни войны. В одном из боевых эпизодов парень попал под обстрелы "Градами" — снаряд попал в здание, где он прятался и вспыхнул пожар.

Спортсмен получил сильнейшие ожоги, отказался от полной реабилитации и продолжил защищать страну. "К сожалению, там [на фронте] Егор и встретил смерть от российских захватчиков", — отметили в Минспорта.

Российские оккупанты отняли жизнь у бывшего профессионального футболиста, 43-летнего Александра Гончара. Он играл за украинские клубы "Прикарпатье", "Ворскла", "Металлист", "Заря" и "Александрия". В элитном дивизионе чемпионата Украины он провел 67 поединков, в которых забил 2 гола.

В марте 2023 года Гончар стал солдатом отдельной автомобильной бригады десантно-штурмовых войск. Через полгода службы, 16 августа, его жизнь оборвалась на Запорожском направлении.

В боях с оккупантами отдал жизнь и тренер по спортивной гимнастике Артем Скляров из Белой Церкви. Он завоевывал медали на соревнованиях разного уровня и получил звание мастера спорта Украины. После окончания спортивной карьеры работал тренером в зале местной ДЮСШ №1.

Проходил службу в погранвойсках, а после начала полномасштабного вторжения ушел на фронт с побратимами. Подразделение Склярова в последнее время находилось в районе села Макеевка Сватовского района Луганской области, спортсмен погиб 13 октября 2023 года, выполняя боевое задание.

Из геймера в солдаты: под Бахмутом погиб создатель игры "S.T.A.L.K.E.R."

Среди военных были и представители необычных видов спорта. Один из примеров — известный киберспортсмен и гейм-дизайнер Владимир Ежов, разработчик популярных компьютерных игр "S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо" и "Казаки".

После начала полномасштабного вторжения он присоединился к добровольческой роте "Украинская военная организация". Ежов участвовал в защите Киева. Получив боевой опыт, он возглавил подразделение аэроразведки 23-го батальона спецназначения Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого.

Владимир Ежов 22 декабря прошлого года подорвался на мине под Бахмутом. У героя остались жена и два сына 7 и 10 лет.

Фокус ранее писал, каким образом спортсмены выезжают из Украины. Футболистам удается покинуть страну по упрощенной процедуре, а некоторые федерации не могут добиться выезда своих спортсменов за границу около года.

Напомним, член национальной команды по уличной рыбалке Артур Билан уехал на чемпионат мира в Италию и остался в этой стране. Свое желание он объяснил тем, что не хочет "попасть на войну или утилизацию".