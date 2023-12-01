Боеприпасы из КНДР не приедут. В РФ взорвали поезд с топливом, повреждена крупная магистраль (фото)

Байкало-Амурскую магистраль, крупнейшая железнодорожная артерия, используется для снабжения ВС РФ. Из Китая по ней привозят товары военного назначения, а из Северной Кореи — снаряды для артиллерии. Источники Фокуса говорят, что две удачные спецоперации СБУ по подрыву поездов прервут этот процесс, налаженный годами.

СБУ провела две успешных спецоперации на территории России, взорвав два поезда. Парализовано единственное железнодорожное сообщение России с Китаем по Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), рассказали Фокусу информированные источники.

Собеседники подчеркивают, что один из поездов вез топливо. Новый подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выведению из строя важной железнодорожной магистрали РФ. Оккупанты используют ее и для военной логистики.

Первый грузовой поезд взорвался непосредственно в Северомуйском тоннеле. После этого россияне начали использовать объездной путь — через "Чертов мост".

Спецоперация по выведению из строя важной железнодорожной магистрали РФ прошла удачно

"Именно на это и рассчитывала СБУ: при проезде поезда по этому высокому 35-метровому мосту сработали заложенные в него взрывные устройства. Российским спецслужбам следует привыкать, что наши люди повсюду. Даже в далекой Бурятии", — отметили источники.

Российские медиа пишут, что 30 ноября неизвестные взорвали грузовой состав из 50 вагонов (41 цистерна с дизельным топливом и 3 цистерны с авиационным топливом) на перегоне "Итыкит-Окусикан" во время движения по Северомуйскому тоннелю. Локомотивная бригада говорит, что в тоннеле снизилось напряжение и поезд затормозил. Пока члены бригады выясняли причину, началось сильное задымление.

Из-за взрыва 16-я цистерна с головы состава поезда выгорела, а еще в двух цистернах в месте слива топлива нашли пробоину. Всего удалось вывезти 14 цистерн, но дальше перегонять вагоны невозможно — взрыв сильно повредил рельсы, а вытекшее топливо их затопило.

Второй взрыв повредил другой состав: четыре цистерны выгорели, еще две были повреждены огнем. Топливо разлилось на площади 150 квадратных метров, описывают ущерб росСМИ.

Стоит подчеркнуть, что этот участок Байкало-Амурской железнодорожной магистрали — однопутный, поэтому происшествия сильно ухудшат логистическую ситуацию.

Госкомпания "Российские железные дороги" сообщила, что движение поездов не прерывали и оно якобы организовано по обходному участку "с незначительным увеличением времени в пути".

Как Россия будет возить боеприпасы и нефть

БАМ может считаться самой крупной железнодорожной артерией в России. Она дает выход к Тихому океану и странам Азии: Китаю, Северной Кореи и Японии. За год по магистрали доставляют около 12 млн тонн грузов.

Малейшая остановка дороги приведет к колоссальному нарушению грузопотока. После двух взрывов ситуация дополнительно осложнится разрушением Северомуйского тоннеля. Россиянам также придется вывозить поврежденные вагоны и ремонтировать ж/д полотно, подчеркивает координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

"Россия регулярно отправляет военную технику и боеприпасы с Дальнего Востока. С Уссурийска едут снаряды, ведь еще с советских времен там построили крупные артиллерийские склады. А недавно Северная Корея начала поставлять боеприпасы морем. Далее эти грузы идут по железной дороге", — объясняет он Фокусу.

Пострадает и экспортная составляющая: Китай закупает у России нефть и сжиженный природный газ в больших объемах, а цистерны отправляют по БАМ.

"Конечно, два взрыва повлияют на ситуацию в зоне боевых действий в Украине. Срываются отработанные механизмы поставок армии России, которую налаживали несколько лет. Если подобные инциденты продолжатся, влияние будет еще больше, поэтому вариант для атаки выбрали правильно", — заключил специалист.

Напомним, в Московской области неизвестные в ночь на 18 ноября взорвали железнодорожный эшелон с топливом. Происшествие случилось в 30 километрах от резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево.

А в начале октября этого года в белорусском селе Колодищи произошел теракт на железнодорожной станции Озерище. Очевидцы говорят, что слышали два взрыва.