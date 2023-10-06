"Было два взрыва": в Беларуси ночью был теракт на железнодорожной станции, – СМИ

По данным журналистов, взрывов вечером было два. До утра на дорогах дежурили силовики, а сейчас идут опросы.

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В ночь на пятницу, 6 августа, в Колодищах, Беларусь, произошел теракт на железнодорожной станции Озерище. Об этом сообщает издание "Зеркало".

Сообщается, что около 23:15 произошел взрыв, в результате чего в домах местных жителей была ощутима ударная волна, вызвавшая вибрации окон и даже кроватей.

Утром 6 октября силовые службы начали проводить опрос местных жителей и сообщили им о случившемся теракте на станции "Озерище" с взрывом железнодорожной инфраструктуры.

В соцсетях люди пишут, что вечером было два взрыва. До утра на дорогах дежурили силовики, а сейчас идут опросы.

МЧС, МВД или СК Беларуси не комментировали инцидент.

Напомним, что на железнодорожном мосту, что в 800 метрах от станции "Словечно" в Гомельской области вблизи украинско-белорусской границы, взорвалось несколько мин.

А президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил, что его страна несет ответственность за сохранность ядерного оружия из России и заверил, что никакие диверсанты не смогут попасть на территорию его страны.