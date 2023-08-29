На украинско-белорусской границе произошел взрыв, повреждена железная дорога: что известно (фото)

На территории Беларуси вблизи украинской границы сдетонировали противотанковые мины ТМ-62М, рассказали в мониторинговой группе.

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Ночью 29 августа на железнодорожном мосту, что в 800 метрах от станции "Словечно" в Гомельской области вблизи украинско-белорусской границы, взорвалось несколько мин. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram.

"Пролукашистские каналы сообщают, что сегодня в районе 03:30 на железнодорожном мосту в 800 метрах от станции "Словечно" сдетонировало несколько противотанковых мин ТМ-62М", — говорилось в сообщении.

Предварительно, это могло произойти из-за удара молнии. В результате взрыва была повреждена опора моста и в обе стороны разрушено железнодорожное полотно на мосту, который находится на самой украинско-белорусской границе. В качестве доказательства мониторинговая группа показала фото, которое сделано с территории Беларуси в сторону Украины.

Взрыв возле украинско-белорусской границы

Добавили, что о пострадавших информации нет.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии "Радио Свободе — Беларусь" подтвердил, что вблизи границы сдетонировали мины от удара молнии, из-за чего повреждена железная дорога.

"По информации, которой я владею, никто не пострадал. Отдельно добавлю, что действует ограничение передвижения граждан на границе, особенно вблизи линии границы. Поэтому минные заграждения на отдельных направлениях, важных для безопасности Украины, угрожают только тем, кто хочет к нам с войной", — сказал Андрей Демченко.

Напомним, в понедельник 28 августа в районе Голубых озер, недалеко от Беларуси, автомобиль подорвался на мине. Погиб мужчина, который служил в патрульной полиции, и его жена. Двое их детей были госпитализированы в больницу.

28 августа стало известно, что в Беларуси осудили учительницу по истории, которая сфотографировалась на фоне украинского флага и опубликовала снимок в соцсети. Ее наказание составило 20 суток ареста.