В Подмосковье ночью взорвали эшелон с топливом, — соцсети (видео, фото)

По информации одного из телеграм-каналов, диверсия произошла всего в 30 километрах от резиденции президента Владимира Путина.

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В Московской области неизвестные в ночь на 18 ноября уничтожили железнодорожный эшелон с топливом. Об этом сообщает местный телеграм-канал.

По информации в соцсети, это произошло в районе поселка Часцы на западе от Москвы. Как пишет телеграм-канал "Баста", это всего в 30 километрах от резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево Одинцовского района.

На момент публикации известно, что была уничтожена как минимум одна цистерна, а это приблизительно 11 тысяч литров топлива.

Можайское шоссе перекрыто в обе стороны, в Одинцовском районе введен план "Перехват".

Подтверждения этой информации со стороны официальных источников в РФ на данный момент нет.

Диверсии на РЖД

Как считают эксперты, Российская железная дорога (РЖД) после полномасштабного вторжения России в Украину регулярно подвергается атакам. Но поскольку она играет важную роль в российско-украинской войне, осуществляя логистику оккупационных войск, РЖД является легитимной целью для ВСУ и партизанского движения.

Так, 31 октября в Донецке загорелся эшелон с топливом, зарево на весь город.

Под Рязанью 11 ноября взрывом пущен под откос грузовой поезд РЖД.

Еще весной в Брянской области РФ были подорваны железнодорожные пути, в результате чего опрокинулось около 20 вагонов грузового поезда, который направлялся из Брянска в Карачев. Самодельные взрывные устройства были заложены в нескольких местах.

Кроме того, тогда же стало известно, что в Брянской области неизвестные взорвали железнодорожный путь, из-за чего сошел с рельсов грузовой поезд, который перевозил нефтепродукты.

Важно

Агенты ГУР причастны к взрывам на железной дороге возле авиабазы Дягилево, — СМИ (фото)

Напомним, 13 октября сообщалось, что в Мелитополе партизаны взорвали поезд оккупантов, который перевозил боеприпасы. В результате контролируемого взрыва было повреждено 150 метров железной дороги и поезд с награбленным в Украине в виде железной руды, зерна и другого имущества.

Также Фокус писал о причастности ГУР МО к взрывам на российских заводах, которые работают на военную отрасль страны-агрессора.

Ранее Фокус сообщал, что россияне, строя железную дорогу, верят, что участок "Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха" можно включить в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.