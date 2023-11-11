Агенты ГУР причастны к взрывам на железной дороге возле авиабазы Дягилево, — СМИ (фото)

В результате взрыва повреждены почти два десятка грузовых вагонов поезда. После диверсии в регионе был объявлен план "Перехват".

Related video

Главное управление разведки Минобороны Украины причастно к взрывам на железной дороге в Рязанской области. Об этом сообщает "24 канал", ссылаясь на свои источники в ведомстве.

Сход грузового поезда возле российской авиабазы Дягилево произошел в рамках операции Главного управления разведки Украины.

Источники "24 канала" подтвердили, что повреждены 19 вагонов. Несмотря на то, что сначала пресс-служба Московской железной дороги заявляла о сходе 7-ми вагонов, которые якобы перевозили минеральные удобрения.

"Цель — усложнить военную логистику российских войск в этом районе", — рассказали инсайдеры издания.

Результаты взрыва на железной дороге в Рязанской области РФ Фото: Telegram-канал Mash

Вместе с этим, они добавили, что жертв среди гражданского населения региона нет.

Результаты взрыва на железной дороге в Рязанской области РФ Фото: Telegram-канал Mash

Пресс-служба ГУР МОУ на момент публикации материала официально не комментировала свою возможную причастность к диверсии в Рязанской области.

Тем временем российские СМИ передают, что в регионе объявлен план "Перехват".

"По нашей информации, после схода грузового склада полиция разыскивает в городе возможных организаторов. Территория рядом с местом ЧП оцеплена, саперы обследуют пути на возможное наличие СВУ в других местах", — отмечают местные журналисты.

Напомним, украинские разведчики уточнили последствия удара по российским катерам.

Также Фокус писал о причастности ГУР МО к взрывам на российских заводах, которые работают на военную отрасль страны-агрессора.