У Підмосков'ї вночі підірвали ешелон із паливом, — соцмережі (відео, фото)

За інформацією одного з телеграм-каналів, диверсія сталася всього за 30 кілометрів від резиденції президента Володимира Путіна.

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У Московській області невідомі в ніч на 18 листопада знищили залізничний ешелон із паливом. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал.

За інформацією в соцмережі, це сталося в районі селища Часці на заході від Москви. Як пише телеграм-канал "Баста", це всього за 30 кілометрів від резиденції президента Росії Володимира Путіна в Ново-Огарьово Одинцовського району.

На момент публікації відомо, що було знищено щонайменше одну цистерну, а це приблизно 11 тисяч літрів палива.

Можайське шосе перекрито в обидва боки, в Одинцовському районі введено план "Перехоплення".

Підтвердження цієї інформації з боку офіційних джерел у РФ наразі немає.

Диверсії на російській залізниці

Як вважають експерти, російська залізниця (РЖД) після повномасштабного вторгнення Росії в Україну регулярно зазнає атак. Але оскільки вона відіграє важливу роль у російсько-українській війні, здійснюючи логістику окупаційних військ, РЖД є легітимною ціллю для ЗСУ і партизанського руху.

Так, 31 жовтня в Донецьку загорівся ешелон із паливом, заграва охопила все місто.

Під Рязанню 11 листопада вибухом пущено під укіс вантажний поїзд РЖД.

Ще навесні в Брянській області РФ було підірвано залізничні колії, унаслідок чого перекинулося приблизно 20 вагонів вантажного поїзда, що прямував із Брянська до Карачева. Саморобні вибухові пристрої було закладено в кількох місцях.

Крім того, тоді ж стало відомо, що в Брянській області невідомі підірвали залізничну колію, через що зійшов з рейок вантажний поїзд, який перевозив нафтопродукти.

Важливо

Агенти ГУР причетні до вибухів на залізниці біля авіабази Дягілєво, — ЗМІ (фото)

Нагадаємо, 13 жовтня повідомлялося, що в Мелітополі партизани підірвали поїзд окупантів, який перевозив боєприпаси. Унаслідок контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та поїзд із награбованим в Україні у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна.

Також Фокус писав про причетність ГУР МО до вибухів на російських заводах, які працюють на військову галузь країни-агресора.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни, будуючи залізницю, вірять, що ділянку "Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха" можна включити в пряме сполучення з Таганрогом і Ростовом-на-Дону.