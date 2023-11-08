Способ протеста: диверсии на железной дороге создают проблемы для РФ, — разведка Британии

По информации аналитиков, за время полномасштабной войны к ответственности было привлечено 137 граждан и большинство из них младше 24 лет. Кроме того, россиян начали пугать пожизненным лишением свободы.

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Диверсии на российских железных дорогах продолжаются и действия антивоенных активистов становятся серьезной проблемой для властей РФ. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании от 8 ноября.

По информации аналитиков, более 17 месяцев прошло с момента, как были зафиксированы первые инциденты на железнодорожных путях. Только в октябре этого года в суд поступило 76 дел по этому вопросу. Кремль пытается справиться с проблемой, однако ничего не выходит.

"К уголовной ответственности было привлечено не менее 137 человек, подавляющее большинство из которых не достигли 24-летнего возраста", — говорится в сообщении.

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Отдельно британские аналитики добавили, что на ключевых объектах железнодорожной инфраструктуры РФ с начала 2023 года начали оставлять трафаретные надписи об ответственности за преступления. Делается это для того, чтобы спугнуть антивоенных активистов.

В тексте идет речь о том, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ за диверсию может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Военная логистика России, в том числе для обеспечения войны на Украине, по-прежнему зависит от 33 тыс. км железнодорожных путей. В условиях, когда в России запрещены практически все способы открытого выражения несогласия, диверсии по-прежнему привлекают меньшинство молодых людей как способ протеста", — подытожили в Минобороны Великобритании.

Российские власти столкнулись с проблемой в виде антивоенных активистов Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 13 октября сообщалось, что в Мелитополе партизаны взорвали поезд оккупантов, который перевозил боеприпасы. В результате контролируемого взрыва было повреждено 150 метров железной дороги и поезд с награбленным в Украине в виде железной руды, зерна и другого имущества.