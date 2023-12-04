Победа ВСУ в Черном море: почему РФ не запускает ракеты "Калибр" по Украине и что ждать зимой

Украинские военные удивили многих западных экспертов, показав настоящий профессионализм в Черном море за последние полгода. Ракеты ВСУ без труда поражали военные объекты и дорогие корабли в Крыму. Фокус выяснил, как успешные спецоперации заставляют врага забыть о ракетных ударах по тылу Украины.

Западные эксперты обращают внимание на важное достижение Вооруженных сил Украины за последние полгода. Украинцы одержали настоящую победу в Черном море: сдержали Черноморский флот РФ и сами открыли зерновой коридор, говорит историк Йельского университета Тимоти Снайдер в свежем выпуске подкаста британского издания The Daily Telegraph.

"Военные успехи прошли мимо телеэкранов, многие не обратили на них внимания. Но это действительно значимое явление, ко всеобщему удивлению, Украина сдержала Черноморский флот РФ и открыла коридор для коммерческой торговли зерном", — подчеркнул эксперт.

Бывший капитан фрегата Королевского флота Великобритании Том Шарп, обозреватель The Daily Telegraph, вспомнил успешную боевую операцию ВСУ 13 сентября: в тот день британские ракеты Storm Shadow прилетели в Севастопольский морской завод в Южной бухте.

Аналитик делает акцент на подготовке к атаке. Украинские спецназовцы за несколько недель до операции уничтожили российские радары ПВО С-400 ракетами "Нептун".

В итоге ракеты Storm Shadow почти дотла сожгли дорогой десантный корабль "Минск" и уничтожили подводную лодку "Ростов-на-Дону", носитель четырех ракет "Калибр". В результате ВС РФ пришлось отводить другие корабли к селу Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя.

Череда успешных атак привела к тому, что в обозримом будущем россияне исключат из боевого порядка десантные корабли снабжения и подводные лодки с ракетами "Калибр". Список потерь Черноморского флота расширяется. Если россияне выведут флот из Севастополя обратно в Новороссийск, это ударит по линии снабжения их войск в Крыму, заметил Шарп.

Операции ВСУ в Черном море, проведенные без поддержки западной авиации, подчеркивают реальную мощь украинской разведки. Возможно, специалисты смогут достичь конечной цели — освобождения Крыма, пишет в колонке для издания The Hill профессор по изучению национальной безопасности РФ в Институте стратегических исследований Военного колледжа армии США Стивен Бланк.

"Морская война сильно связана с сухопутной. Вашингтон должен увидеть эту связь и снабдить Украину соответствующим вооружением", — добавляет он.

Армия России задействует "Шахеды" и ракеты: прогнозы на зиму

Украинский журналист Роман Шрайк 1 декабря представил оценку уровня использования ВС РФ ракет морского базирования "Калибр" и Х-101/555. Судя по данным, в октябре и ноябре 2023 года вообще не было запусков данных снарядов.

Всего в России производят максимум 100 таких ракет в месяц, поэтому за два месяца возможно накопление порядка 200 дальнобойных ракет. В декабре-январе оккупанты могут производить до 200 пусков в месяц. После этого армия России вынуждена будет вернуться в режим "произвел — запустил", дополняет Шрайк.

"200 ракет в месяц мы уже видели в конце 2022 года и мае-июне этого года. Главное изменение за год — у РФ стало больше "Шахедов". Опасаться стоит не ракет, их больше не стало, а комбинированных пусков ракет и дронов", — подчеркивает он.

Сейчас в районе Севастополя стоят минимум два ракетоносителя, но для обстрелов целей в тылу Украины их не используют. Один из кораблей выполняет задачи средств ПВО против украинских дронов-камикадзе, говорит Фокусу полковник запаса ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

Оккупационные войска вывели на боевое дежурство в Черное море и фрегат "Адмирал Макаров", несущий минимум восемь крылатых ракет "Калибр". Другие ракетоносители ждут в бухте города Новороссийск, но опасность пусков "Калибров" по Украине сохраняется. Ракета может поражать цели на расстоянии до 2 500 километров.

"Если ракеты запустят из Новороссийска, то они спокойно могут долететь до Западной Украины", — поясняет эксперт.

"Калибры" простаивают: почему россияне берегут ракеты?

Россияне выжидают ухудшения погоды, сильных морозов и усиления нагрузок на украинскую энергосистему, поэтому и берегут ракеты. Помимо критической энергоинфраструктуры, враг может целиться в большие железнодорожные узлы, мосты и другие важные логистические пути, считает Владислав Селезнев.

Сейчас ВС РФ сосредоточились на атаках дронами Shahed для вычисления украинских систем ПВО. При массированных ракетных ударах захватчики попытаются обойти их, полагает военный.

По оценкам инженера-кораблестроителя, военно-морского эксперта Владимира Заблоцкого, из Севастополя практически нереально запустить ракеты "Калибр". Город оказался в зоне досягаемости украинских ракет. Северо-Западная часть Черного моря также полностью в зоне поражения украинских ракет и дронов.

Сами военные РФ часто совершают ошибки, которые на руку ВСУ. К примеру, они оставляют корабли-ракетоносители на открытом рейде, что делает их легкими мишенями. Благодаря этому в ночь на 4 августа возле Новороссийска был поврежден большой десантный корабль Северного флота РФ "Оленегорский горняк".

Снарядные запасы россиян изрядно поредели после удара по железной дороге в Джанкою в начале марта 2023 года. Тогда россияне везли много крылатых ракет "Калибр НК".

Еще один важный момент заключается в погодных условиях. Постоянные штормы в Черном море не дают работать российским кораблям", — говорит специалист Фокусу.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о вхождении новых военных кораблей в состав ВМФ РФ. До конца 2023 года у оккупантов появится три подводные лодки, которые смогут стрелять ракетами "Калибр".

Фокус ранее писал, что Россия накопила более 800 ракет, в числе которых есть "Калибры", "Искандеры" и прочие. В прошлом году ВС РФ установили "рекорд декабря" — запустили по Украине 236 ракет за месяц.