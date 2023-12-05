РФ продолжает зарабатывать на нефти и торговле газом: санкции не помогают ослабить армию Путина

24 февраля наконец до европейских чиновников дошло, что такое Россия, но теперь подавить этого монстра очень трудно, а некоторые страны ЕС продолжают покупать большие объемы газа и нефти у оккупантов, говорит политолог Михаил Самусь.

России удается поддерживать и даже расширять и наращивать свой военный потенциал из-за слабой эффективности санкций от наших западных партнеров и эта тенденция тянется еще с 2014 года. Об этом в интервью Фокусу рассказал директор сети новых геополитических исследований Михаил Самусь.

По его словам, еще с момента агрессии против Грузии в 2008 году, когда Украина подчеркивала важность прекращения заигрывания с РФ со стороны ЕС, то Европа продолжала вести и укреплять деловые отношения с этой страной. Кроме того, руководители некоторых европейских стран не позволили Украине и Грузии приблизиться к НАТО.

"В результате России удалось модернизировать свою армию как раз после войны с Грузией, — отмечает политолог, — Это произошло в значительной степени с помощью именно западных технологий, потому что во всей российской технике сейчас есть именно западные технологии и компоненты".

Оккупантам за эти времена удалось построить свою беспилотную отрасль, отмечает Михаил Самусь. Например, Израиль помог им построить завод по производству БПЛА. И даже в 2014 году после захвата Крыма все доводы Украины о жестких санкциях против агрессора игнорировались. И даже больше, говорит эксперт, Европа пыталась заставить нас подписывать договоренности с РФ, чтобы европейский бизнес мог и дали вести дела с РФ.

И вот с 24 февраля 2024 года наконец до европейских чиновников дошло, что такое Россия, говорит Михаил Самусь. Но теперь подавить этого монстра очень трудно, по мнению эксперта, даже с помощью санкций. Потому что на второй год войны РФ продолжает зарабатывать на нефти и газе до $150 млрд в год, а критически необходимые технологии и оборудование пытается продавить через соседние страны в обход санкций по серым и черным схемам.

"Эти нефтедоллары позволяют агрессору оплачивать "мясо" в армии, набирая туда солдат из бедных слоев своего населения, — утверждает политолог, — Например, Испания закупила рекордную за все время партию сжиженного газа. Так поступают и другие европейские страны".

По мнению Михаила Самуся, только лишив Россию доходов от продажи природных ресурсов и технологий для их добычи можно снизить наращивание армии РФ. Это вполне возможно, разве что нужна воля европейцев, потому что экономика — это по меньшей мере 50% любой войны.

Полный выпуск разговора с Михаилом Самусем вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что РФ хочет обойти санкции Запада. Дочь Путина будет расширять влияние Кремля в Африке.