Повестки по почте, подтверждения по sms: как изменится мобилизация в Украине

Нардепы, судя по всему, приступили к усилению мобилизации. Потому предлагают отправлять повестки по электронной почте или заказным письмом. В призывной кампании могут задействовать почтальонов и оповещение по sms. Фокус разбирался, как изменится способ вручения повесток и насколько это технически возможно.

В Верховной Раде готовится законопроект, который предусматривает вручение повесток по электронной почте и заказным письмом. Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

"Мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом. То есть извещение о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб. Это так называемая публичная повестка", — сказал политик.

Нардеп также добавил, что авторы законопроекта хотят разрешить вручение повесток не только представителями территориальных центров комплектования (ТЦК и СП), но и органами местного самоуправления и органами исполнительной власти.

Документ находится на стадии доработки. Законопроект могут зарегистрировать в конце текущей недели.

Разбираться, чья подпись — не будут

По словам адвоката юридической компании Riyako & Partners Николая Максимова, механизм вручения повесток по электронной почте на практике реализовать сложно. Для этого представителям ТЦК и СП нужно каким-то образом получить электронные адреса тысячи военнообязанных. Затем верифицировать их — официальная это почта или нет. После этого — как-то подтвердить получение повестки адресатом по электронной почте.

"Сейчас механизм электронного уведомления есть в судах, но даже там он работает плохо. Человек оставляет свой номер телефона, чтобы затем система направила ему смс-уведомление, когда на почту пришлют оповещение из суда. Считается, что оповещение из суда получено, если система зафиксировала отправку смс-уведомления. Однако невозможно подтвердить, что сообщение было прочитано и адресат действительно его получил", — говорит Фокусу Максимов.

По словам адвоката, подобный механизм могут реализовать и с повестками. Однако трудно сказать, где представители ТЦК найдут электронные адреса, а также действующие номера телефонов, чтобы направить смс-уведомление.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун отмечает, что официально привязки email к конкретному человеку не существует. По этой причине в рамках закона довольно сложно верифицировать адрес почты и его владельца.

"Легальных процедур получить адрес электронной почты не существует. [Если адрес найдут в соцсетях] как официально подтвердить, что аккаунт в соцсетях однозначно идентифицируют с конкретным человеком и как официально убедиться, что в соцсетях пользователь указал настоящий адрес почты? Соцсети такую информацию не предоставляют, только в исключительных случаях, по запросу правоохранителей по подозрению, допустим, в терроризме", — говорит Фокусу Корсун.

Гораздо более эффективным мог бы стать механизм вручение повесток заказным письмом.

"В таком случае почтальон приносит адресату уведомление о том, что ему пришло письмо, человек расписывается в почтовом документе и получает письмо. Почтальон забирает листок с подписью и отправляет его в ТЦК. Там этот листок приравнивают к расписке, как на блокпосте, когда человеку вручили повестку, и он поставил подпись", — отмечает Максимов.

Получатель может уточнить у почтальона, кто направил ему заказное письмо или увидеть на конверте адрес ТЦК и СП. Главная проблема в случае с повесткой по почте — за получателя может расписаться другой человек. В таком случае ТЦК не будут разбираться — если подпись стоит, повестка считается врученной.

"Человек сам должен поставить подпись, когда получает письмо. Но так бывает, что за него это делает кто-то другой. Однако для ТЦК важно, чтобы была подпись. Они не будут разбираться, чья она. Если жена распишется за мужа, потому что его нет дома, в ТЦК будут считать, что повестка получена. Соответственно, если человек не явится в военкомат, его объявят в розыск", — добавляет эксперт.

Снизится нагрузка на ТЦК

Заказные письма с повесткой должны вручать в руки адресату или в отделении почты под роспись. Просто в почтовый ящик такие письма бросить не могут.

Адвокат добавляет, что подобная практика может снизить нагрузку на представителей ТЦК, которые вынуждены осуществлять рейды в поисках военнообязанных, не явившихся в центры комплектования. Однако такая практика вряд ли поможет военкоматам снизить процент тех, кто избегает мобилизации.

"Для уклонистов повестки через "Укрпочту" никак не изменят ситуации. Человек может отказаться забирать письмо, если увидит, что оно из ТЦК", — объясняет Максимов.

Эксперт добавляет, что военнообязанные вряд ли будут пытаться оспорить подобные способы вручения повесток, так как по закону в военное время все должны самостоятельно явиться в ТЦК и СП. Если человек этого не сделал, он фактически попадает в ряды уклонистов. И в его отношении действует соответствующее законодательство.

Напомним, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил военно-политическому руководству страны подготовить комплексный план по улучшению мобилизации. С того момента народные депутаты успели публично озвучить разные варианты предложений, которые могут быть оформлены в законопроекты. Так, по словам секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепа Романа Костенко, В Раде хотят предложить расширить полномочия представителей ТЦК и СП. А именно, разрешить им вести аудио- и видеозаписи.

Фокус подробно разбирался, кого может коснуться первая волна демобилизации, если власти примут соответствующее решение.

Также Фокус писал, что местные власти не стали дожидаться комплексных решений о мобилизации сверху и решили действовать самостоятельно. Так во Львовской областной военной администрации издали приказ, которым разрешили работникам ТЦК проверять документы у мужчин призывного возраста.