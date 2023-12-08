Плюс 2 400 евро: как отвезти фуру из Украины в Польшу по железной дороге и сколько потеряют перевозчики

Компромисс с польскими водителями почти не дал результатов: за месяц блокады запущен лишь один из пяти КПП на границе с Украиной. Железнодорожники предлагают альтернативу — возить фуры на платформах, но их не хватит на все грузовики. Фокус разбирался, как разгрузить очереди на границе и к чему готовиться украинским перевозчикам.

После месяца блокады польскими водителями границы, Украине удалось выбить некоторые уступки: 4 декабря запустили один из пяти пунктов пропуска "Угринов – Долгобычув". Но даже через него пропускали только пустые грузовики массой более 7,5 тонн, кроме неочищенных цистерн, говорила пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Александра Кучковская.

За день КПП "Угринов – Долгобычув" пропускает максимум 100 авто, поэтому проблему решили, мягко говоря, частично. Утром 8 декабря на территории Польши стояли в очередях около 3 300 машин, отмечал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Пограничники признают, что некоторые категории грузов все же двигаются. Главным образом, это гуманитарная продукция.

"Сказать, что все они имеют возможность беспрепятственно пересечь границу — я не могу", — уточняет Демченко.

Глядя на такое положение дел, украинские экспортеры придумали выход из положения: переправлять фуры на контрейлерных платформах по железной дороге. "Укрзалізниця" 7 декабря отправила в Польшу первый контрейлерный поезд: в его составе 23 платформы, на которых стоят 13 тягачей с полуприцепами. Над этим проектом компания трудилась две недели.

Поезд курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша). Таможенники оформляют грузы на железнодорожном погранпереходе Изов – Грубешев. Со станции Славкув фуры направляются к месту назначения по автодороге.

Украинская и польская стороны еще согласовывают технические детали такого проекта. Польских таможенников интересуют габариты грузов и наличие в баках фур топлива, уточнил замдиректора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев.

"В ближайшее время эти вопросы мы будем пытаться решить, чтобы его [поезд с фурами] пропустили. Как только этот тестовый поезд пройдет и все будет хорошо, мы запустим это в массовом порядке", — сказал он.

Будут ли в Польше блокировать железные дороги?

Реакция польских перевозчиков на желание Украины доставлять фуры в Польшу поездами пока не последовала. Нужно отметить, что перспектива блокировки железных дорог в ответ на обходные пути украинских водителей доставлять фуры на платформах нереализуема.

Выстроить фуры и организовать пеший протест на погранпереходах — реально, а стать на колею в ожидании несущегося поезда — сложнее. Перекрытие железной дороги обернется нарушением законодательства и полиция отреагирует.

"При таком развитии событий пострадают польские поезда с товарами и пассажирами. Блокируют же дороги только автомобилисты, их требования адресованы автоперевозчикам. Ответа на железнодорожные перевозки фур не будет из-за отсутствия массовости", — рассказала Фокусу представитель Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Елена Медведева.

"В массовом количестве перевозить фуры нереально, нет для этого техники. В Украине всего 23 таких платформ с возможностью помещения на них до 13 грузовиков. Дополнительные платформы не сделать за день и даже месяц. Те, которые ездят сейчас, еще лет 10 назад произвели. Перевозчики используют вариант постановки на железнодорожные платформы из-за безвыходного положения — либо ехать, либо потерять контракты", — объяснила специалист.

Еще одна проблема — до города Славкув идет украинская колея шириной 152 сантиметра. Далее железнодорожное полотно переходит в узкую евроколею шириной 143,5 сантиметров. Груженные фурами поезда из Украины просто не станут на евроколею.

Сколько перевозчики заплатят за проезд фур на ж/д платформе

Затраты на доставку грузов по железной дороге кратно возрастут: постановка на платформу, как говорят в Ассоциации международных автоперевозчиков, обойдется до 2 400 тысяч евро. В эту услугу входит проезд до приграничного города Славкув. Сама железнодорожная перевозка оплачивается отдельно.

По оценкам координатора групп Экономической экспертной платформы Олега Гетмана, затраты на железнодорожный фрахт будут оправданы с точки зрения бизнеса. Вложения компенсируются украинскими ценами на услуги перевозчиков на Западе в сравнении с польскими.

Кроме железнодорожного, важным для Украины остается и морской путь. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что с 8 августа по начало декабря 2023 года по установленному Военно-морскими силами Украины коридору прошло 200 судов на выход из портов и 226 – на вход.

Более 7 млн грузов удалось экспортировать из портов Южный, Одесса и Черноморск, из них почти 5 млн тонн – это продукция украинских аграриев. Крупную долю в этом объеме заняли экспортеры металла. Гетман отмечает, что в этот маршрут надо добавлять застрахованные контейнеровозы.

"Из 200 кораблей только в один попала ракет, еще один был немного поврежден, то есть статистика хорошая. Кабмин наладил механизм страхования с британскими компаниями Marsh McLennan и Lloyd's of London. Это ведущие компании в мире страховых рынков", — поясняет эксперт.

Привлечение железнодорожных платформ для разблокировки границы будет оперативным выходом из ситуации, но не стратегическим, говорит Фокусу экономист Андрей Новак.

Возможно, у перевозчиков из Украины благодаря этому уменьшатся финансовые потери из-за простоев и трат на топливо. Многое зависит от тарифов, по которым "Укрзалізниця" готова перевозить фуры, подчеркивает он.

"Массового вывоза грузовиков не будет, но временный вариант из сложившейся тупиковой ситуации вполне быстрый и хороший", — добавляет Новак.

Чтобы решить вопрос с поляками в стратегической перспективе, Киев должен ставить вопросы Евросоюзу на государственном уровне и требовать компенсаций прямых и непрямых потерь.

"Транспортный безвиз мы подписывали с ЕС, а Польша нарушает двустороннее соглашение. Если мы добьемся возмещения всех издержек, в будущем подобные ситуации не повторятся", — резюмировал эксперт.

Напомним, блокирование сухопутных границ польскими перевозчиками приводит к задержкам поставок беспилотников, электроники и внедорожников для ВСУ. Если перевозить грузы обычными автомобилями, а не фурами, логистические затраты армии будут намного больше.

Послы стран Балтии недавно выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы. Дипломаты несколько раз поднимали данный вопрос на встречах с украинскими коллегами.