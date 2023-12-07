Украина будет сама производить оружие США: это сигнал для Путина, что НАТО приближается, — аналитик

В России продолжается скрытая мобилизация и она будет продолжаться после формальных выборов Путина. В целом выборы президента РФ являются простой формальностью, говорит аналитик Валерий Клочко.

От президентских выборов 17 марта в РФ можно ожидать только одного — переизбрания путинского режима, причем не в лице самого Путина, в виде всей структуры, которую он выстроил и об этом уже акцентируют на Западе. Об этом в интервью Фокусу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня", глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочко.

По его мнению, эти российские выборы будут просто очередной формальностью для легитимации путинского режима в глазах россиян. А для Запада в этом аспекте и так все давно понятно, отмечает эксперт. И на мобилизацию президентская кампания никак не повлияет, потому что в РФ она не прекращалась с прошлого года, а просто идет и будет идти в скрытом режиме, отмечает Валерий Клочко, чтобы не нарушать знаменитую путинскую "стабильность".

Что касается визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, то, по мнению аналитика, для лидера РФ это было показательное путешествие, чтобы продемонстрировать, что его принимают где-то в мире и визит обставили с большим размахом для российского телезрителя. На самом деле для Украины этот визит Путина опасен тем, что ОАЭ остаются поставщиком товаров двойного назначения, говорит Валерий Клочко.

Услугами ОАЭ много лет пользуется не только Россия, — акцентирует аналитик, — И это сигнал всем арабским странам, что кремлевская команда работает и полна энергии, как Путин или его двойник, который очень бодро сбегал со ступенек самолета.

Но и Белый дом сегодня сообщил, что в Украину прибудет советник в министерство стратегической промышленности, который будет заниматься совместно с украинской властью налаживанием более тесных связей в военно-промышленной сфере. Это значительно ускорит выпуск собственного украинского оружия и расширит масштабы такого производства, что означает результаты работы команды Владимира Зеленского в Генассамблее ООН и Вашингтоне.

В рамках работы команды Украина настаивала, чтобы ей дали возможность по лицензии выпускать у нас американское оружие. Подобные проекты уже запускаются, например в следующем году заработает представительство известного производителя вооружений Rheinmetall AG, которое будет у нас производить бронированные машины, отмечает Валерий Клочко.

Открытие подобных производств является мощным сигналом для путинской элиты, что НАТО уже движется к границам с Россией и захватить Украину не удастся, — отмечает аналитик, — То есть все планы отсечь Украину от НАТО не будут реализованы с позиции России.

Здесь важно акцентировать, говорит аналитик, что пока заблокированная финансовая помощь со стороны США содержит в себе $43,5 млрд на развитие производства оружия на американских заводах, принадлежащих именно сторонникам республиканцев. Поэтому помощь Украине будет впоследствии принята, просто надо дождаться окончания баталий в конгрессе США накануне старта президентской компании.

Ранее Фокус рассказывал, что тяжелая ситуация в парламентской среде США связана именно с предстоящими президентскими выборами. Но, по мнению политолога Игоря Рейтеровича, не помочь Израилю республиканцы не решатся.