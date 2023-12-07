"Байден и ЕС дожмут республиканцев": политолог о ситуации с поддержкой Украины со стороны США

Тяжелая ситуация в парламентской среде США связана с предстоящими президентскими выборами, но не помочь Израилю республиканцы не решатся, отмечает политолог Игорь Рейтерович.

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Помощь Украине со стороны США, которая была заблокирована республиканцами, рассматривается в пакете с другими странами, потому что в одиночку принятие таких решений еще больше бы затянуло время и далеко не факт, что Украина бы стояла там на первом месте. Во-вторых, при рассмотрении этих вопросов отдельно республиканцам легче бы было заблокировать вопрос именно по Украине. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

А теперь у них только и остается, что тянуть время, чтобы выбить себе какие-то дополнительные преференции, — отмечает Игорь Рейтерович, — Все потому, что помощь для Израиля идет в пакете с Украиной, а не помочь Израилю республиканцы не могут.

Российский след здесь существует в информационном плане, потому что через свои каналы влияния она разгоняет панические настроения в западной прессе. Конечно, в США нет конгрессменов, которые бы откровенно поддерживали РФ, однако есть несколько "политических фриков", пользующихся минимальной поддержкой даже внутри своей партии.

Конечно, такая ситуация в парламентской среде США связана с предстоящими президентскими выборами, отмечает эксперт. Это будет уникальная по противостоянию кампания с учетом полярности заявлений основных кандидатов и это, разумеется, отражается на политических партиях. Поскольку в США только две партии, то вся борьба сводится к противостоянию конкретных личностей.

В этом контексте Джо Байден сначала сделал первый шаг, теперь он делает второй: он открывает двери к переговорам и говорит, что компромисс возможен. И хотя еще не были опубликованы конкретные требования или заявления, говорит политолог, но в политических близлежащих кругах обсуждаются вопросы границы с Мексикой и некоторые изменения в эмиграционное законодательство.

Так или иначе все для Украины будет хорошо, — акцентирует Игорь Рейтерович, — Вопрос только в том, когда республиканцы закончат выбивать для себя преференции и уже окончательно будут готовы проголосовать за пакет помощи.

Со своей стороны европейские страны уже высказались относительно такой ситуации в двух контекстах, рассказывает специалист. Первый контекст — это то, что своими ссорами вокруг помощи американцы подают плохой пример некоторым странам ЕС (например, Венгрии), которые скептически относятся к регулярной помощи Украине. А второй контекст — это договоренности о помощи Украине от ЕС и США, потому что в этом аспекте они разделили поставки того или иного оборудования в зависимости от сложности или легкости логистики и общего количества.

Сейчас получается так, что уменьшение помощи США приводит к сильному техническому и финансовому давлению на ЕС, — отмечает политолог, — Теперь Евросоюз должен придумать какой-то механизм или схему, чтобы на пару недель или месяцев закрыть те "дыры", которые возникнут из-за блокирования решения в парламенте США по помощи Украине.

Поэтому своей сдержанной реакцией ЕС подает сигналы республиканцам, что те сейчас не просто решают вопрос Украины, но и всего Евросоюза, отмечает эксперт. Проваливая такое решение республиканцы должны понимать, что создают никому не нужную точку напряжения со своими важнейшими союзниками и торговыми партнерами в ЕС.

Однако есть здесь и плюс для Украины, отмечает Игорь Рейтович, потому что в один прекрасный момент Европе придется некоторое время даже поставлять Украине больше помощи, чем было запланировано. Тем более, что за последние месяцы ЕС вышел на первый план по финансовой помощи нашей стране. А это будет аргумент для Джо Байдена, ведь республиканцы всегда заявляли, что "Европа должна платить больше" и вот она платит больше, чем даже США, отмечает политолог.

Полный выпуск разговора с Игорем Рейтовичем вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус рассказывал, как будут развиваться события в Украине без финансовой помощи США. Издание попросило экспертов объяснить, что будет, если США прекратят поддерживать Киев деньгами.