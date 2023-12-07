"Байден і ЄС дотиснуть республіканців": політолог про ситуацію з підтримкою України з боку США

Важка ситуація в парламентському середовищі США пов'язана з майбутніми президентськими виборами, але не допомогти Ізраїлю республіканці не наважаться, зазначає політолог Ігор Рейтерович.

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Допомога Україні з боку США, що була заблокована республіканцями, розглядається в пакеті з іншими країнами, тому що поодинці прийняття таких рішень ще більше б затягнуло час і далеко не факт, що Україна б стояла там на першому місці. По-друге, при розгляді цих питань окремо республіканцям легше б було заблокувати питання саме по Україні. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Ігор Рейтерович.

А тепер у них тільки й залишається, що тягнути час, щоб вибити собі якісь додаткові преференції, — зазначає Ігор Рейтерович. — Все тому, що допомога для Ізраїлю йде в пакеті з Україною, а не допомогти Ізраїлю республіканці не можуть.

Російський слід тут існує в інформаційному плані, тому що через свої канали впливу вона розганяє панічні настрої в західній пресі. Звичайно, в США немає конгресменів, які б відверто підтримували РФ, проте є кілька "політичних фріків", що користуються мінімальною підтримкою навіть всередині своєї партії.

Звичайно, така ситуація в парламентському середовищі США пов'язана з майбутніми президентськими виборами, зазначає експерт. Це буде унікальна за протистоянням кампанія з врахуванням полярності заяв основних кандидатів і це, зрозуміло, відображається на політичних партіях. Оскільки в США тільки дві партії, то вся боротьба зводиться до протистояння конкретних особистостей.

В цьому контексті Джо Байден спочатку зробив перший крок, тепер він робить другий: він відкриває двері до перемовин і каже, що компроміс можливий. І хоча ще не були опубліковані конкретні вимоги чи заяви, каже політолог, але в політичних довколишніх колах обговорюються питання кордону з Мексикою і деякі зміни до еміграційного законодавства.

Так чи інакше все для України буде добре, — акцентує Ігор Рейтерович. — Питання тільки в тому, коли республіканці закінчать вибивати для себе преференції та вже остаточно будуть готові проголосувати за пакет допомоги.

Зі свого боку європейські країни вже висловилися щодо такої ситуації у двох контекстах, розповідає фахівець. Перший контекст — це те, що своїми сварами навколо допомоги американці подають поганий приклад деяким країнам ЄС (наприклад, Угорщині), що скептично ставляться до регулярної допомоги Україні. А другий контекст — це домовленості про допомогу Україні від ЄС та США, бо в цьому аспекті вони розділили поставки того чи іншого обладнання в залежності від складності чи легкості логістики та загальної кількості.

Зараз виходить так, що зменшення допомоги США призводить до сильного технічного та фінансового тиску на ЄС, — відзначає політолог. — Тепер Євросоюз повинен придумати якийсь механізм чи схему, щоб на пару тижнів чи місяців закрити ті "дірки", які виникнуть через блокування рішення в парламенті США щодо допомоги Україні.

Тому своєю стриманою реакцією ЄС подає сигнали республіканцям, що ті зараз не просто вирішують питання України, але і всього Євросоюзу, зазначає експерт. Провалюючи таке рішення республіканці повинні розуміти, що створюють нікому непотрібну точку напруги зі своїми найважливішими союзниками та торговельними партнерами в ЄС.

Проте є тут і плюс для України, відзначає Ігор Рейтович, бо в один прекрасний момент Європі доведеться деякий час навіть поставляти Україні більше допомоги, ніж було заплановано. Тим більше, що за останні місяці ЄС вийшов на перший план щодо фінансової допомоги нашій країні. А це буде аргумент для Джо Байдена, адже республіканці завжди заявляли, що "Європа має платити більше" і от вона платить більше, ніж навіть США, зазначає політолог.

Повний випуск розмови з Ігорем Рейтовичем незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус розповідав, як розвиватимуться події в Україні без фінансової допомоги США. Видання попросило експертів пояснити, що буде, якщо США припинять підтримувати Київ грошима.