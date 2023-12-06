Доживемо до весни: як розвиватимуться події в Україні без фінансової допомоги США

Республіканці та демократи поки що не можуть затвердити допомогу для України — каменем спотикання залишаються внутрішні політичні питання. Фокус попросив експертів пояснити, що буде, якщо США припинять підтримувати Київ грошима.

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Сенат США 6 грудня має проголосувати за пакет законопроектів на суму $110 млрд, частина з яких — понад 60 млрд доларів — передбачена для України. Із великою ймовірністю документ не ухвалять, про що заявила голова фракції "Голос" у Верховній Раді Олександра Устинова, яка активно лобіює питання підтримки України у США.

Республіканці і демократи не змогли домовитися про зміцнення південного кордону США, що входить до пакета законопроектів. Переговори перетворилися на перепалку, через що, судячи з усього, в останній момент довелося скасувати виступ президента України Володимира Зеленського перед Сенатом, який анонсували 5 грудня. За офіційною версією, це було зроблено тому, що на засіданні обговорювали внутрішні політичні питання .

Позицію республіканців щодо майбутнього голосування чітко сформулював спікер нижньої Палати представників Майк Джонсон. Він заявив, що не підтримуватиме допомогу Україні без змін у міграційній політиці.

Тримаємо оборону

"Виходячи з цифр, які Україна ще не отримала цього року, у нас є близько 4,8 млрд доларів. За ці гроші протягом року було оплачено виробництво техніки, поставки якої мають здійснитися до весни. Тому навіть якщо США не проголосують за допомогу для України, завтра вона не закінчиться, і 1 січня — теж. А за три місяці американці зможуть розв'язати внутрішні політичні питання", — каже Фокусу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За словами експерта, у Києва достатньо ресурсів, щоб забезпечити оборону взимку, оскільки є допомога від європейських партнерів. А далі потрібно сконцентрувати зусилля на власному виробництві.

"Витрати будь-якої техніки під час масштабного наступу в 3-5 разів більші, ніж під час оборони. Іноді — у 7 разів. Оскільки без авіації наступальні дії приречені на провал, а цей вид озброєння ми без наших партнерів не зможемо отримати, загальна картина така: у режимі оборони ми втримаємося, а далі чекаємо на рішення партнерів", — додає Світан.

Політичний експерт Ігор Рейтерович додає, що демократи зацікавлені в тому, щоб схвалити допомогу для України. Для них у перспективі це стане бонусом на майбутніх виборах у 2024 році. Республіканці, своєю чергою, хочуть задовольнити інтереси власного електорату, наполягаючи на необхідності виділити гроші, зокрема для зміцнення південного кордону США. У цьому — ключова проблема й основна розбіжність, яку поки що не вдається подолати.

"Обмеження допомоги може стати фактором, який змусить наше політичне керівництво задуматися про переговори з РФ. Ситуація поки що не патова. Однак якщо лунатимуть прямі заяви про призупинення допомоги — це буде прямий сигнал сідати за стіл переговорів. Це погано, тому що позиції Росії будуть сильнішими, вони розуміють ситуацію і скористаються цим", — каже Фокусу Рейтерович.

За стіл переговорів — тільки із сильною позицією

Експерт додає, що в ЗМІ дедалі частіше публікують припущення про те, що Київ можуть схилити до переговорів, оскільки грошова допомога Заходу не нескінченна. Однак, за словами Рейтеровича, Україна може сісти за стіл переговорів тільки із залізними аргументами, що демонструють сильну позицію. Це можуть бути успіхи на фронті, або — ситуація, за якої РФ буде політично зацікавлена в переговорах не менше, ніж Україна.

"У РФ ходять чутки, що до літа у них з'явиться зацікавленість у переговорах. Незважаючи на мобілізацію і військову економіку, вони не перебувають у ситуації, за якої можуть досягти значних успіхів на полі бою. Нещодавні результати соцопитування в РФ показали, що більшість росіян під час "Прямої лінії" з Путіним найбільше хочуть запитати: "коли закінчиться війна?". Ці настрої будуть тільки посилюватися. І керівництву РФ доведеться шукати вихід із ситуації. Путін не проти і зараз завершити війну, тільки на його умовах. Оскільки це неможливо, вони шукатимуть інші варіанти", — резюмує експерт.

Нагадаємо, директор Адміністративно-бюджетного управління США Шаланда Янг вважає, що виділені кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця року. Якщо Конгрес відмовиться проголосувати за додаткове фінансування, це "поставить Київ на коліна на полі бою" і збільшить імовірність військових перемог Росії.

А держсекретар США Ентоні Блінкен упевнений, якщо Путіну дозволять і надалі безкарно діяти, він не тільки не зупиниться в Україні, а й спрямує зусилля на війну з країнами НАТО.

Фокус розбирався, коли і яку допомогу для України схвалять в американському Конгресі.

Також Фокус писав, чому західні політики симпатизують Путіну і як цим користується Кремль.