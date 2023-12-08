Оккупанты в 6 раз больше собирают FPV-дронов, но с остальным у них проблемы, — Евгений Дикий (видео)

Гражданские дроны и комплектующие к ним не являются подсанкционным товаром, поэтому любой может купить их в Китае, отмечает ветеран АТО.

Россияне действительно производят FPV-дроны (с видом от первого лица) в 6 раз больше, чем украинцы и еще в несколько раз накручивают эти данные для пропагандистских СМИ. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий.

В этом вопросе у оккупантов действительно есть серьезный прорыв, отмечает Евгений, но первыми, кто стал использовать гражданские дроны с боевой начинкой, были ВСУ. Однако агрессор быстро перенял эту практику и тоже начал массово закупать комплектующие на том же AliExpress, как и наши военные или волонтеры, да и еще умножили это на конвейерное производство.

Эксперт отмечает, что гражданские дроны и комплектующие к ним не являются подсанкционным товаром, поэтому любой может купить их в Китае в нужных объемах. Единственная военная составляющая в таких дронах-камикадзе — это взрывчатка различных модификаций, которой полно что у россиян, что у нас.

А вот с танками и снарядами так просто у оккупантов не получается, — отмечает ветеран АТО, — Там нельзя заменить какие-то компоненты взяв их с гражданского рынка, поэтому во многом агрессору приходится выкручиваться и с производством танков, снарядов и пушек у них есть перебои.

Относительно заблокированной помощи в поставках 100 БТР со стороны Болгарии, то по словам эксперта, президент страны давно известен, как сторонник России и не скрывает этого. И хотя эти БТР для ВСУ ну были бы лишними, но они кардинально не меняют ситуацию, утверждает Евгений Дикий.

Болгария помогает нам в более критических вещах, — акцентирует ветеран, — Эта страна спасла нас в самые сложные времена, предоставив большую партию снарядов для артиллерии, потому что у них были самые большие запасы советских калибров.

По мнению Евгения Дикого, помощь Болгарии снарядами во время начала широкомасштабного вторжения России нашими СМИ недооценена, потому что Болгария поставляла нам патроны очень не медийно. Украину в этом аспекте спасает то, что Болгария — это парламентская демократия, а у президента нет влиятельных полномочий. В парламенте страны четкое проевропейское и пронатовское большинство и президенту остается делать и тормозить только то, что он может, но парламент должен преодолеть это вето президента.

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