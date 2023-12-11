СБУ и ГУР ведут переговоры с группами влияния в РФ: политолог рассказал, как их будут использовать

Благодаря влиятельным лицам может получиться сформировать некий круг мятежников в Кремле, считает эксперт Виктор Бобыренко.

Те, кто имеет какое-то влияние в Кремле в пользу Украины или получает важные данные не являются целью для ликвидации украинскими спецслужбами. К тому же ведутся переговоры с олигархами РФ, которые могут сбежать из России на условиях инвестиций своих денег в Украину. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Виктор Бобыренко.

По утверждению специалиста, те олигархи, которые потеряли свои капиталы от антироссийских западных санкций, уже начали их восстанавливать путем инвестиций в военно-промышленный комплекс России. Но с людьми, имеющими влиятельные позиции наши спецслужбы должны договариваться, говорит эксперт.

Так или иначе пусть они будут нашими ситуативными союзниками, — считает Виктор Бобыренко, — Особенно важно держать контакт с теми лицами, которые могут аккумулировать вокруг себя еще другие группы влияния.

Это важно, потому что возможно удастся сформировать какой-нибудь круг мятежников в Кремле, считает политолог. Также, по его мнению, важно держать под контролем все группы, которые могут прийти к власти после смерти Путина и особенно важно, чтобы его не сменили такие же пропутинские лица.

По мнению Виктора Бобыренко, видя то, что Россия перестала быть территорией безопасности, количество чиновников, влиятельных лиц или олигархов разного масштаба, которые готовы идти на приемлемые для Украины переговоры только увеличивается. Здесь политолог имеет категорическую уверенность, которая базируется на историческом прошлом, что любое общество в конце концов устает от войны. Даже в российской армии уже появились так называемые "пятисотые" — солдаты, которые не хотят воевать.

В России всегда будет 20-25% тех, кто выступает за войну "до победного конца", — замечает политолог, — Но и прилет наших дронов в центр Москвы и ликвидация таких предателей, как Илья Кива, а также постоянные обстрелы Белгородской и Курской области сигнализируют, что далеко не все "идет по плану", как говорит Путин.

И если постоянная опасность из-за обстрелов украинцев только озлобляет, потому что не мы являемся агрессорами, то россиян подобное только раскалывает, утверждает Виктор Бобыренко. И хотя наше общество и воины тоже очень устали от боевых действий, но у нас просто нет другого выхода, чем противостоять оккупантам, а у них всегда выход есть — это вывод войск с территории Украины и российское общество все больше и больше задумывается над прекращением войны, отмечает политолог.

Полный выпуск разговора с Виктором Бобыренко вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Фокус ранее писал, как ВС РФ пытаются расширить окружение Авдеевки со стороны села Первомайское. Оккупанты получили преимущество в артиллерии и FPV-дронах.