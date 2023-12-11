Даже не вошли в город: армия РФ потеряла под Авдеевкой 14 тысяч солдат, — эксперт (видео)

Иногда врагу удается продвинуться, но говорить о сдаче Авдеевки, Марьинки или Клещеевки не надо, ведь там идут ожесточенные бои, говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев.

На Купянском направлении оккупанты пытаются прорвать позиции ВСУ в районе Синьковки, но безрезультатно, ведь Силы обороны Украины контролируют важные высоты, а массовый характер минирований не позволяет россиянам продвигаться активнее, также успешно используется контрбатарейная борьба. Об этом в комментарии Фокусу заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, на Лиманском направлении армия России пытается продвинуться в районе Белогоровки и в районе Серебрянского лесничества, но ВСУ смогли отбросить врага и деоккупировать более 1,5 квадратных километров территории на этом участке фронта. Но зато в районе Терны агрессору удалось продвинуться вглубь украинской территории на 2 километра.

Дмитрий Снегирев обращает внимание на комментарии некоторых экспертов, утверждающих об общем продвижении врага на 10 км вглубь. Специалист отмечает, что речь идет о 10 квадратных километрах, а не конкретном продвижении вперед.

Оккупанты не оставят попыток создать оперативное окружение украинских войск в районе Северска, — отмечает военный эксперт, — Для этого они осуществляют давление одновременно с территории Донецкой области и Белогоровки.

На Авдеевском направлении ситуация меняется динамично, говорит эксперт. Агрессор не оставляет попыток окружить Силы обороны Украины с помощью ударов по флангам и замкнуть окружение в районе населенного пункта Ласточкино. Сейчас идут активные бои в населенном пункте Степное и все сообщения российской пропаганды, что оккупанты взяли центр этого населенного пункта не соответствуют действительности.

В течение недели, по информации Дмитрия Снегирева, с помощью бронетехники и авиации ВСУ удалось провести ряд успешных контратак и вернуть ранее утраченные территории. Тяжелые бои продолжаются в районе Авдеевского коксохима. Но российским войскам так и не удалось прорваться на территорию самого предприятия, так что все подобные сообщения являются российской пропагандой, отмечает специалист.

Не соответствует действительности информация о том, что якобы армия РФ смогла прорваться в саму Авдеевку, — утверждает Дмитрий Снегирев, — Но сложные бои идут в районе Тоненького, ведь оккупанты пытаются захватить лесополосы и закрепиться на линии соответственно этому населенному пункту.

Эксперт отмечает, что коэффициент смертности среди российских оккупантов значительно увеличился, особенно на Авдеевском направлении. С 10 октября, когда там начались активные бои, по оценке украинской стороны и западных разведок, уже по состоянию на декабрь количество именно погибших российских солдат достигло 14 тысяч. Армия РФ потеряла около 200 единиц бронетехники и более 120 танков, отмечает специалист.

Марьинка продолжает героически держаться, а все сообщения о ее захвате являются дезинформацией, — говорит Дмитрий Снегирев, — Даже сами оккупанты это признали, сообщив, что ВСУ надежно держат западные окраины города.

Специалист акцентирует, что от Марьинки сейчас осталось только название. Ведь коэффициент разрушения составляет 95%, но украинские герои продолжают удерживать Марьинку еще с начала широкомасштабного вторжения России. Ранее там проживало примерно 9 тысяч украинцев.

На Бахмутском направлении надо разделить два его фланга, отмечает специалист. Очень тяжелые бои идут в районе Клещеевки, где ВСУ удерживают господствующие высоты, хотя самого населенного пункта уже по сути не существует, но он находится в так называемой "серой зоне".

А вот в районе Берховки россияне пытаются закрепить свой тактический успех, но в течение последней недели ситуацию удалось стабилизировать, отмечает Дмитрий Снегирев. Что касается Времовского выступления, то его уже почти не существует из-за летне-осеннего контрнаступления ВСУ.

Эксперт напоминает, что российские войска глубоко вклинивались в оборону украинцев, но это была ловушка от Генштаба, в которую и попали россияне, поэтому ВСУ удалось обрубить эти щупальца оккупантам, поэтому говорить об отсутствии успехов во время контрнаступления недопустимо, отмечает военный эксперт.

Ранее Фокус сообщал, что журналисты получили доступ к ключевым пунктам нового законопроекта о мобилизации, который готовят нардепы и военные. Стало известно, какие планируются изменения касаемо отсрочек, повесток и увольнения из ВСУ.