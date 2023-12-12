Cлед спецслужб РФ: в СБУ рассказали, кто стоит за кибератакой на "Киевстар"

Из-за хакерской атаки на мобильный оператор открыто уголовное производство по восьми статьям. Киберспециалисты СБУ помогают сотрудникам компании бороться с последствиями.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на мобильный оператор "Киевстар" по восьми статьям Уголовного кодекса. Об этом Фокусу рассказали в пресс-службе ведомства.

Сразу после инцидента в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ и задокументировала все обстоятельства атаки. Одна из версий, которую сейчас проверяют следователи СБУ — след российских спецслужб.

Обвинения выдвинули по следующим статьям:

ст. 361 (вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);

ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (государственная измена);

ст. 113 (диверсия);

ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

На месте происшествия работают киберспециалисты СБУ. Они помогают сотрудникам "Киевстара" и координируют усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети.

Напомним, оператор "Киевстар" сообщил о масштабном сборе в работе утром 12 декабря. У пользователей сети пропала связь и интернет. Престал работать и сайт компании.

Фокус уже писал, что хакерская атака сильно повредила IT-инфраструктуру мобильного оператора "Киевстар". Компания не может сказать, когда возобновит работу в штатном режиме.