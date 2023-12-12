Война снова сделает Путина президентом, но Навальный станет легитимным представителем РФ, — политолог

Маховик войны со стороны РФ разгоняется, ведь там решено выделить треть бюджета на армию, поэтому Путин не хочет никаких переговоров, считает политолог Алексей Буряченко.

Если на прошлые выборы Владимира Путина "протолкнула" аннексия Крыма, то на очередной президентский срок он зайдет под аплодисменты россиян, которые хотят оккупации всей Украины. Если он решил потратить треть всего бюджета на войну, то останавливаться и идти на переговоры или тем более отступать не собирается. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Алексей Буряченко.

Эксперт говорит, что исчезновение из колонии Алексея Навального вовсе не означает, что его ликвидировали. Просто перевели куда-то, а адвокатов у оппозиционера не осталось, ведь все они арестованы. Однако по мнению политолога, после выборов в РФ 17 марта мы еще о Навальном услышим, ведь коллективный Запад захочет сделать из него легитимного представителя России, не признав путинские выборы.

"Конечно, большинство стран антипутинской коалиции не признает президентские выборы в России, ведь их невозможно признать демократическими ни по одному международному критерию, — отмечает Алексей Буряченко, — В этой ситуации нужно будет кем-то заполнить вакуум легитимности и на эту роль может подойти как раз Алексей Навальный".

Однако Путин будет пытаться создать хоть какую-то видимость оппозиционной борьбы, чтобы социум по крайней мере на кухнях не задавал лишние вопросы об оппозиции президенту. Поэтому могут неожиданно выпустить из тюрьмы террориста Стрелкова-Гиркина, который аккумулирует на себе так называемых "разъяренных патриотов".

Проблема в РФ не столько даже в тирании и невозможности провести честные выборы, отмечает эксперт, а в том, что действительно россияне будут голосовать за Путина. А еще важным моментом, на который обращает внимание Алексей Буряченко, является именно то, кто именно просил Путина баллотироваться на следующие выборы.

"Первым на участие в выборах Путина пригласил представитель оккупационной власти Донецкой области, так называемой ДНР, — отмечает политолог, — Поэтому именно оккупанты и украинская тематика приводят Путина на новый срок".

И все это на фоне того, что маховик войны со стороны РФ разгоняется, ведь там решено выделить треть бюджета не на социальные вопросы, а именно на войну, говорит специалист. То есть не надо быть наивным и думать, что Путин собирается неожиданно остановиться.

"Сейчас Путин решил идти на новый политический срок и ему неважна его не легитимность в глазах Запада, — утверждает политолог, — У Путина вообще дальновидные планы на битву с НАТО, у него более глобальные цели, помимо Украины".

Полный выпуск разговора с Алексеем Буряченко вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус рассказывал, что Леонид Кучма считает нереальным, что Владимир Путин пойдет на мирные переговоры по Украине. Украинский экс-президент объяснил, что если глава Кремля согласится на мирные переговоры, ему придется отказаться от того, чего он хотел добиться в Украине.