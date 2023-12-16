От 3 до 14 лет: как долго европейские страны вступали в ЕС и сколько будет ждать Украина

Открыты переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. При позитивном раскладе процесс может длиться семь лет. Фокус разбирался, какой путь прошли другие европейские страны, прежде чем стать членами ЕС.

В середине 1990-х Финляндии, Швеции и Австрии понадобилось всего три года, чтобы стать членами Евросоюза. А Турция ведет переговоры с 2005 года и по-прежнему — безуспешно. Исландия стала единственной страной, отозвавшей заявку на вступление в ЕС в 2015 году. А Великобритания — единственной, кто вышел из Евросоюза в 2020 году.

14 декабря Европейский Совет принял решение о начале переговоров с двумя кандидатами на вступление в Евросоюз — Украиной и Молдовой. Фокус разбирался, сколько времени понадобилось другим странам, чтобы стать частью ЕС.

Соединенные штаты Европы

Идея объединить послевоенную Европу по принципу США принадлежала Уинстону Черчиллю. 19 сентября 1946 году в своей знаменитой речи в Цюрихском университете он предложил создать "Соединенные штаты Европы". В 1949 году появился Совет Европы. А ближе к 1970-м сформировалось Европейское сообщество, членами которого стали Франция, ФРГ, Нидерланды, Люксембург, Италия, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Дания.

До 1990-го года к ним присоединились Греция, Португалия, Испания. А в 1992 году государства, входящие в Европейское сообщество, подписали Договор о создании Европейского союза.

Через три года, в 1995-м, в ЕС вступили Австрия, Финляндия, Швеция. А в 2002 году Европейская комиссия рекомендовала присоединить к союзу сразу 10 государств-кандидатов: Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Словению, Кипр, Мальту. Они стали членами ЕС в 2004 году, пройдя долгий путь.

Венгрия подала заявку на вступление в Евросоюз в 1994 году. Только через четыре года, в 1998 начались переговоры. А еще через шесть лет — страна стала полноправным членом ЕС.

С Эстонией переговоры стартовали в 1997 году. В тот же год вопрос вступления в Евросоюз начали обсуждать с Чехией, Словенией, Польшей и Кипром. Процесс занял семь лет.

С Латвией и Мальтой переговоры стартовали в 1999 году — через пять лет обе страны стали членами ЕС.

Кипр подал заявку на вступление в Евросоюз в 1990 году. Через восемь лет, в 1998-м, стартовали переговоры, на которые ушло еще шесть лет. Таким образом, весь процесс присоединения Кипра к ЕС занял 14 лет.

1 января 2007 к Европейскому союзу присоединились Болгария и Румыния. Обе страны подали официальную заявку на членство в ЕС в 1995. Переговоры стартовали в 2000 году, на них ушло семь лет.

Хорватии понадобилось десять лет, чтобы присоединиться к Евросоюзу. Страна подала заявку на членство в 2003 году, в 2005 году — стартовали переговоры. В 2013 году Хорватия вступила в ЕС.

Долгий путь в ЕС

Девять стран на сегодня имеют статус кандидата на вступление в ЕС. Среди них — Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория, Украина и Молдова.

Для вступления в ЕС страна-кандидат должна соответствовать Копенгагенским критериям. А именно — соблюдать демократические принципы, принципы уважения прав человека, а также принцип правового государства. У кандидата должна быть конкурентоспособная рыночная экономика, а также общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

Самым долгим и сложным эксперты называют путь Турции в ЕС. Страна подала заявку о присоединении к Европейскому сообществу, которое позже трансформировалось в Европейский союз — в 1987 году. С 1999 года Турция — кандидат в члены ЕС. А с 2005 — ведет переговоры. Однако решение относительно членства Турции в ЕС откладывают 18 лет.

Сторонники Анкары считают, что Турция усилит позицию Европейского союза в роли глобального геостратегического игрока. В конце концов, страна располагает вторыми по величине в НАТО вооруженными силами, а также значительными экономическими ресурсами. Противники уверены, что Турция не соблюдает ключевые принципы либеральной демократии.

В Анкаре отмечают, что камень преткновения — не только демократические ценности, но и вероисповедание. Турки исповедуют мусульманство, а Европейский союз, нежелающий принимать Турцию — "христианский клуб", закрытый для других стран.

Турция, не единственная страна, с кем Евросоюз ведет длительные переговоры. С Северной Македонией членство в ЕС обсуждается с 2005 года, с Черногорией — с 2010-го, с Сербией — с 2012-го.

Среди кандидатов на вступление в ЕС с 2020 года — Албания, с 2022-го — Босния и Герцеговина.

Стоит отметить, что не все европейские страны стремятся быть частью ЕС. Так Исландия подала заявку в 2009 году, но в мае 2013 года — заморозила переговоры, а в 2015 году — отозвала заявку. Среди причин называли вопрос квотирования на вылов рыбы, а эксперты утверждали, что ЕС остается привлекательным "только для бедняков или несогласных с реформами", в то время как островное государство прочно стоит на ногах.

В 2020 году еще одним шоком для европейского сообщества стал брексит в Великобритании. Процессу предшествовал референдум в 2016 году, на котором 51,9% британцев проголосовали за выход страны из ЕС.

Не раньше 2030 года

Переговоры о членстве в ЕС занимают годы, а на любом из этапов процесс могут блокировать, как это произошло с Болгарией, которая препятствует вступлению в ЕС Северной Македонии. Недавно британская газета The Times опубликовала статью, авторы которой считают, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2030 года. Главным препятствием станет война и бедность в стране.

Эксперты отмечают, что семь лет на пути в ЕС при условии завершение войны в ближайшем будущем — лучший сценарий для Украины. Путь в Евросоюз будет тернистым. Ведь впереди Киев ждут тяжелые, болезненные реформы и кризисные моменты.

По словам политического аналитика Олега Постернака, в процессе переговоров к Украине будет много вопросов. Во-первых, правовая сторона — Украина по многим пунктам синхронизировала национальное законодательство с европейским, однако есть вопросы, которые остаются открытыми.

Непростыми будут экономические реформы. В частности, налогового и таможенного законодательств. Кроме того, ЕС и сам находится в процессе реформирования. Ситуация с Венгрией, которая в последнее время злоупотребляет правом вето, показала, что единство внутри ЕС — хрупкое. Реформа Лиссабонского договора, о которой ранее рассуждали эксперты, может растянуться на годы.

"Германия, Италия, Франция устали от того, что такие "экономические карлики" как Венгрия блокируют инициативы, и они вынуждены вести с ними долгие переговоры, будучи локомотивами экономики ЕС", — говорил Фокусу политолог Игорь Рейтерович.

По мнению Постернака, Украина не станет членом ЕС в ее нынешнем виде, а потому процесс реформирования повлияет на нашу евроинтеграцию.

"Впереди нас ждет принятие переговорной рамки в марте 2024 года на саммите ЕС. Каждый раз Венгрия и другие страны могут тормозить переговорный процесс с Украиной. Будут возникать кризисные моменты с каждой из стран, в силу политических и экономических разногласий. Это будет длительный, тяжелый, болезненный противоречивый процесс. Поэтому семь лет — это оптимистичный сценарий", — говорит Фокусу эксперт.

Постернак добавляет, что судьба Турции, которая 18 лет пытается стать членом ЕС, не настигнет Украину.

"Турция — авторитарная страна с другой культурной и исторической канвой. Украина не похожа на Турцию. Мы западноевропейская страна. Но пока в ЕС нет консенсуса. [Премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан и [Премьер-министр Словакии Роберт] Фицо считают, что Украина не готова, из-за процветающей коррупции в стране. А эти вопросы могут не решить и за семь лет", — отмечает политолог.

Фокус ранее писал, почему Венгрия продолжает ставить палки в колеса Украине на пути в ЕС.

Фокус также разбирался, почему европейские политики симпатизируют Кремлю и как этим пользуется Москва.