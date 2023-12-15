ЕС должен выдать Венгрии "кнутов", ведь шантаж Орбана зашел слишком далеко, — политолог

По мнению политолога Олега Лесного, ЕС пора задействовать метод "пряника и кнута", потому что "пряник" премьеру Венгрии выдали, а он еще получает что-то от Путина за свою позицию и блокирование Украины.

Голосование по решению о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС может стать политическим бенефисом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого попросили покинуть зал, чтобы не портить единодушие принятия решения, но в то же время не пригласили Владимира Зеленского, чтобы не злить венгерского премьера и это очень плохая история. Об этом в интервью Фокусу заявил политолог Олег Лесной.

По мнению эксперта, сейчас в лучах политической славы в ЕС сияет как раз Орбан, потому что весь европейский эстеблишмент и пресса только и говорят, что о венгерском премьере. И это страшная вещь, акцентирует Олег Лесной, ведь Венгрия не является донором Евросоюза, не является супердержавой, а по результатам социологии оказывается вообще самой коррумпированной страной ЕС с замороженными средствами из-за невыполнения соответствующих требований.

"На этом фоне Украина даже во время жестокой войны выполняю все рекомендации ЕС, в том числе антикоррупционные, поливая кровью украинских героев этот европейский выбор, выбирая ценности ЕС для нас с вами, — отмечает Олег Лесной, — А с другой стороны есть Орбан, который ничего не сделал и шантажом выбил 10 млрд евро от ЕС в свой бюджет, а еще хочет выбить 20 млрд".

Здесь с Евросоюзом может сыграть злую шутку так называемая "теория разбитых окон": когда кто-то разбивает одно окно и его никто не чинит, то через короткое время другие тоже начинают бросать в окна камни, то есть следуют глупому примеру, отмечает политолог.

"Если все увидят, что можно выполнять рекомендации ЕС и ни на йоту не продвинуться в это содружество, а можно шантажировать и получать все, что хочешь, то можно вести себя, как Венгрия, — акцентирует эксперт. — Это приведет только к негативу в ЕС".

По мнению Олега Лесного, пора задействовать старый добрый метод "пряника и кнута", потому что "пряник" Орбану уже выдали, а он еще получит что-то от Путина за свою позицию и блокирование Украины. Тем более пора прекратить тот никчемный шантаж и блокирование, ведь в следующем году будут выборы в Европарламент и тогда Украина подвинется в информационном европейском поле. И не факт, что в следующий европейский парламент понаизбирают подобных Орбану персонажей, говорит эксперт.

Полный выпуск разговора с Олегом Лесным вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что Украина, по мнению издания The Times, вряд ли вступит в Евросоюз до 2030 года. По мнению издания, принятие Сербии, Албании и Боснии для ЕС является более приоритетным, хотя Киев входит в геополитическую сферу Европы.