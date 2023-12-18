ТЦК "звереют", потому что на них давят: как депутаты могут улучшить мобилизацию, — ветеран Евгений Дикий

Рада должна принять два закона: о предельном сроке военной службы даже во время войны и об уголовном наказании за уклонение от воинского учета, считает ветеран АТО.

Территориальные центры комплектования (ТЦК) заставили урегулировать вопросы, которыми должны были заниматься законодатели, ведь не ТЦК должны отвечать за то, как проходит мобилизация. Об этом в интервью Фокусу рассказал ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

"ТЦК сейчас поставлены в довольно глупую ситуацию, когда в Украине действует законодательство, фактически присущее законодательству мирного времени, — отмечает ветеран. — Благодаря этому есть множество вариантов для уклонения от мобилизации, а с ТЦК требуют результат".

Именно поэтому, по словам эксперта, ТЦК начинают импровизировать: от мягкой мобилизации объясняя все преимущества службы по контракту, до посещения спортзалов или ночных клубов и насильственных случаев затягивания в призывной пункт.

"Когда человека вытаскивают из маршрутки и забирают в ТЦК, то это уже почти похищение и такие случаи надо пресекать и наказывать очень жестко, — отмечает Евгений Дикий, — Таким образом удается только мобилизовать несколько человек, а ненависть к армии зарождается у многих".

Но, по словам эксперта, некоторые представители ТЦК так ведут себя не от хорошей жизни, а из-за постоянного давления государства, которое требует улучшить показатели мобилизации, ведь людей в армии не хватает. По мнению Евгения Дикого, решение проблемы мобилизации только в руках Верховной Рады.

"Депутаты должны принять два закона: закон о предельном сроке военной службы даже во время войны и закон об уголовном наказании за уклонение от воинского учета, — говорит ветеран АТО, — И такие законы может принять не ТЦК, а только Верховная Рада Украины".

Эксперт считает, что предельный срок службы даже во время войны даст солдату понимание, что он не взял "билет в один конец", надев форму, а имеет четкий срок, который придется провести на войне. А второй закон закроет пробел, который позволяет за 1400 гривен штрафа постоянно убегать от призыва.

"Нежелание и страх идти на войну — вполне нормальное и даже добровольцы не хотели воевать, но им пришлось, потому что иначе никак не удалось бы остановить врага еще в 2014 году, — отмечает ветеран АТО, — Но государство должно сделать все, чтобы человек знал, что не надевает "пиксель" навсегда и выход только через ампутацию или кладбище".

Поэтому, отмечает Евгений Дикий, каждый мобилизованный должен быть уверен, что отвоевав два или три года он гарантированно вернется домой и больше без своей воли не возьмет оружие в руки, или идешь на пять лет в тюрьму, если уклоняешься от воинского учета.

Но, по словам эксперта, все же Верховная Рада пытается законодательно усилить мобилизацию и уже работает над отменой отсрочки по второму высшему образованию, поскольку во время войны это роскошь. Евгений Дикий акцентирует, что ее тоже используют как способ уклониться, ведь даже статистика показывает значительную заинтересованность среди украинских мужчин во втором высшем образовании именно в 2022–2023 годах, чем раньше.

"Отмена отсрочки для получения второго высшего образования способна увеличить мобилизационный ресурс до 80 тысяч человек, — отмечает Евгений Дикий, — А поскольку это люди с первым высшим образованием, то их можно сразу отправлять на 3–4 месячные курсы лейтенантов, чтобы они впоследствии возглавляли отделения и взводы".

Однако не только Верховная Рада может поспособствовать мобилизации нужными законами, но даже и Кабмин, который способен снизить квоту на бронирование работников правоохранительных органов. Ведь у нас работает не только полиция, но и отдельные многочисленные подразделения МВД, такие, как: НАБУ, НАПК, ГБР или даже фискальная полиция, отмечает эксперт. Этот персонал по определению ежегодно проходит медосмотр и тренировки, поэтому часть подобных специалистов очень нужна на фронте.

"Конечно, не надо доводить каждую идею до абсурда и распускать полицию, — акцентирует Евгений Дикий, — но 50 или 100 тысяч из 250 тысяч сотрудников МВД можно было бы отправить на фронт, ведь подготовить их значительно проще, чем обычных "мобиков"".

Полный выпуск разговора с Евгением Диким вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что по словам Валерия Залужного, мобилизацию в Украине нужно не усиливать, а вернуть в прежние рамки. Со временем бойцы на переднем крае остаются один на один, что совсем не правильно.