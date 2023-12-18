За ними плакать не будут: армию РФ пополнят "зэки", мигранты и оккупированные украинцы (видео)

По мнению аналитика Дмитрия Снегирева, у РФ большой запас для "мясных штурмов", а Путин напрягает ситуацию на севере Украины.

Совместные учения по проверке ПВО в Беларуси являются свидетельством того, что Путин хочет максимально растянуть украинские силы от опасных для армии РФ участков фронта, а также создать напряжение по всей линии украинско-белорусской и украинско-российской границ на севере. Об этом в интервью Фокусу заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Путин не зря, по мнению эксперта, намекал на своей так называемой "Прямой линии" о линии фронта в 2000 км, имея в виду обострение ситуации на севере. Ведь именно там активно начали свою деятельность диверсионно-разведывательные группы оккупантов.

"План у агрессора достаточно прост — оттянуть украинские силы на эти участки и сделать невозможным переброску резервов ВСУ в точки возможного прорыва врага, — отмечает специалист, — и хотя украинская разведка и разведка партнеров говорит о 450 тысячах оккупантов на наших территориях, однако Путин заявил о 600 тысячах".

Такие заявления совсем не пустяки, считает Дмитрий Снегирев, ведь Украине придется тратить немалые средства и время на улучшение второй и третьей линии обороны на северных направлениях (Черниговская, Сумская и Киевская области), и это будет мешать и тормозить создание соответствующей защиты на угледарском направлении, например, куда сейчас активно рвутся оккупанты.

Хотя в настоящее время, по утверждению аналитика, на территории Беларуси не зафиксировано большого количества войск армии РФ, надо быть готовым и к подобному наступлению с севера и ВСУ уже активно улучшают оборону. Здесь еще надо обратить внимание на готовность Путина "играть в долгую", то есть не прекращать активных боевых действий, несмотря на потери или затраты, акцентирует эксперт.

Общий мобилизационный ресурс РФ составляет 10–12 миллионов человек, а подготовленный мобилизационный ресурс составляет 1,7 миллиона согласно открытым источникам, говорит Дмитрий Снегирев. Но объявить тотальную мобилизацию Путин может только при условии полномасштабных боевых действий на территории России.

Поэтому, по мнению аналитика, Путин и дальше будет использовать три сегмента для пополнения армии:

"зеков" (которые имеют право подписывать контракты с Минобороны РФ, а таких по тюрьмам в России насчитывается около 600 тысяч);

мобилизованных на оккупированных территориях (еще в 2022 году было мобилизовано 65 тысяч человек);

трудовых мигрантов (сейчас в РФ их находится около 1,8 миллиона);

ЧВК, которые обязаны подписывать контракт с Минобороны РФ (ресурс более 100 тысяч человек).

Это три категории, по которым в самой России никто плакать не будет, считает эксперт, поэтому огромные потери из-за "мясных штурмов" не вызовут возмущения общества.

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