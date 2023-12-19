У Путина проблема с яйцами и это пугает россиян: страх перед 90-тыми может расколоть РФ, — политолог (видео)

Россияне не видят ничего плохого во лжи власти при условии, что сама власть сильная, а яйца дешевые, отмечает эксперт Олег Саакян.

Самое слабое место России — "путинская стабильность", ведь у них панический страх перед голодными 90-ми и унижением "великой державы", которыми, кстати, постоянно пугает своих граждан сам Владимир Путин. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Олег Саакян.

"Безусловно это волнует россиян, ведь в бедной стране Зеленского яйца есть и их стоимость равна цене яиц в богатой стране Путина, — отмечает политолог, — Россияне начинают задаваться вопросом, ведь в их мире основные звенья: холодильник и телевизор. И когда одно не совпадает с другим, то это пугает жителей РФ".

В целом, отмечает эксперт, это вопрос слабости управленческой вертикали в РФ, ведь там она очень сложная, централизованная и абсолютно не надежная, несмотря на все надежды Кремля. Система демонстрировала свою недееспособность еще во время коронавируса или мятежа Пригожина. В обоих случаях низшие звенья ждали, пока к ним поступят указания сверху и не двигали даже пальцем, акцентирует политолог.

"В РФ по старому Советскому шаблону инициатива наказывается, а сами граждане России и чиновники низких и средних звеньев считают себя "маленькими людьми" от которых ничего не зависит, — говорит Олег Саакян, — Они всегда ждут указаний начальства, ведь "там, в Кремле, знают что делать"".

Именно это и может погубить Россию, отмечает специалист, потому что если в любой стране Европы вдруг исчезнет, например МВД, то начнется беспорядок или бандитизм, но само государство не исчезнет. А если в РФ расшатать силовой блок, то Россия за 72 часа расползется как плохо сшитое из кусков одеяло, отмечает политолог.

По мнению Олега Саакяна, именно это и пугает Путина, который прекрасно понимает, что в случае, когда силовой блок не будет получать немалые средства или между силовыми структурами начнется война, то его власть и Россия в целом начнут сыпаться. И Путин всем демонстрирует свой страх, даже международным партнерам во время своих визитов.

"Любой лидер страны всегда идет впереди своей охраны, особенно в зарубежных поездках, демонстрируя свою уверенность, отмечает Олег Саакян, — Впереди Путина всегда идет охрана взяв его в своеобразное окружение, и это при том, что его встречает в аэропорту официальная делегация министров".

Путин боится собственной тени, говорит политолог и боится тех, кто рядом с ним. Россияне это понимают, как и понимают, что их пресса врет, ведь они с советских времен научились "читать между строк". Но проблема в том, что сами россияне не видят ничего плохого во лжи власти, хотя только при условиях, когда сама власть сильная, а яйца дешевые. Именно поэтому Путина так волнуют яйца, отмечает эксперт.

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