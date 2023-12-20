"Будут вторая Буча и Мариуполь": аналитик о мотивации по мобилизации в Украине

В один момент мобилизовать 450-500 тысяч украинцев нереально и на это надо почти год, но люди должны помнить, что без ротации другие города Украины превратятся в Изюм, Бучу, Авдеевку и Мариуполь, отмечает военный аналитик "Информационного сопротивления" Александр Коваленко.

Человеческими ресурсами войны выигрывают только частично и мобилизация в 450-500 тысяч украинцев, о которой упомянул Владимир Зеленский, должна предусматривать конкретный срок, ведь выполнить ее за несколько месяцев невозможно, разве что за год. Об этом в интервью Фокусу заявил военный аналитик "Информационного сопротивления" Александр Коваленко.

Другой вопрос, отмечает эксперт, заключается в том, а кто именно и в какие подразделения нужен (водители-механики танков, штурмовики, операторы ПВО и т.д.). Хотя такой общий ресурс действительно нужен для ротации тех, кто уже давно на поле боя и нуждается в отдыхе.

"Такое количество мобилизованных позволит создать запас именно для ротации сейчас и в будущем, — отмечает аналитик, — Главное заключается в том, что заниматься тренировкой мобилизованных должны те командиры, которые уже имеют боевой опыт и знают, как действовать на фронте".

По словам Александра Коваленко это крайне важно, ведь примерно 30% потерь подразделения получают именно в первую неделю на линии боеспособности, пока не подстроились друг под друга и именно люди с боевым опытом могут научить мобилизованных хитростям войны кроме базовых навыков.

Общие базовые навыки можно получить за три месяца подготовки, акцентирует аналитик, и еще месяц для освоения особенностей направления своего подразделения. Таким образом, если начать подобную мобилизацию уже завтра, то только через четыре месяца бойцов можно отправить на ротацию.

Однако, по утверждению Александра Коваленко, ТЦК должны изменить свой подход к мобилизации, ведь их методы часто очень жесткие на грани с законом и больше вредят, чем помогают процессу.

"Хватать людей на улице и "паковать" их в машину, чтобы отвезти в ТЦК, а потом на полигон — это уже на грани с преступлением, — отмечает эксперт. — Но точно является преступлением, когда человека привозят в ТЦК и требуют взятку за освобождение".

Хотя, по словам аналитика, есть очень много видео манипуляционного характера, где, будто бы кого-то "пакуют в бусик" и отправляют "на передок". Но на самом деле это успокоение какого-то слишком нервного прохожего, который физически вмешивается в работу представителей ТЦК, которые раздают повестки.

Эксперт утверждает, что власть активнее должна работать на информационном фронте поощряя к мобилизации, ведь в начале широкомасштабного вторжения действительно много украинцев стояли в очередях в военкоматы, чтобы отомстить российским оккупантам. Но там им отвечали, что мест уже нет и даже в тероборону не набирали желающих из-за полного состава.

Поэтому люди шли домой и начинали жить гражданской жизнью и Буча, Гостомель, Изюм и другие места, где оккупанты особенно отличились своей жестокостью как-то подзабылись.

"Эти украинцы до сих пор поддерживают ВСУ, вносят пожертвования и активно действуют в соцсетях, но психологически успокоились, потому что в их городах нет войны, — говорит Александр Коваленко, — Однако они ошибаются, потому что если в ВСУ сегодня не будет ротации, то завтра их более или менее спокойные Львов, Ужгород, Одесса или Черновцы превратятся в Попасную, Северодонецк, Авдеевку или Мариуполь. Потому что геноцид украинцев является основной целью россиян и об этом следует всегда помнить".

Полный разговор с аналитиком Александром Коваленко вскоре будет опубликован на Youtube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что по словам Валерия Залужного, мобилизацию в Украине нужно не усиливать, а вернуть в прежние рамки. Со временем бойцы на переднем крае остаются один на один, что совсем не правильно.