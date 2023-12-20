Под Бахмутом ВСУ не сдают позиций, а оккупанты изменили тактику с использованием Shahed-136, — аналитик

Пока США не решат проблему помощи Украине артиллерию будут заменять FPV-дроны, считает военный аналитик "Информационного сопротивления" Александр Коваленко.

У Бахмута в Донецкой области оккупанты сконцентрировали личный состав на 80 тысяч военных, что является огромным скоплением врага со времен наступления на Бахмут, но имея преимущество в людях, артиллерии и другом агрессору с огромными проблемами удается протискиваться буквально по метру, что говорит о качестве укреплений и обороны ВСУ. Но украинским воинам сейчас срочно нужно больше артиллерии и боеприпасов. Об этом в интервью Фокусу заявил военный аналитик "Информационного сопротивления" Александр Коваленко.

Армия РФ задействует даже резервные бригады, для того, чтобы восстановить свои позиции вблизи Часового Яра, Клещеевки и Андреевки. Все это делается для создания буферной зоны, которая поможет сделать логистику более безопасной, но успеха оккупанты не имеют, потому что ВСУ крепко, хотя и в очень тяжелых условиях, держат оборону.

"ВСУ на этих направлениях очень не хватает артиллерии и снарядов и эта нехватка боекомплектов начала ощущаться уже в декабре, — отмечает Александр Коваленко, — Видимо, пока баталии в Конгрессе США по помощи Украине не закончатся эта нехватка боеприпасов будет ощущаться и в дальнейшем, а компенсировать ее будут за счет FPV-дронов".

В то же время, отмечает эксперт, количество атак дронов-камикадзе типа Shahed-136 на украинские города несколько снизилось, ведь несмотря на все заявления россиян о выпуске почти тысячи БПЛА ежемесячно пока не соответствуют действительности. РФ все еще зависит от поставок именно из Ирана, говорит аналитик.

"Агрессор вынужден сейчас взять оперативную паузу для накопления дронов-камикадзе, — отмечает Александр Коваленко, — Во время паузы россияне небольшими запусками дронов разведывают новые маршруты и экспериментируют с составом группы беспилотников".

Например, по словам специалиста, оккупанты могут запускать в разных направлениях много групп дронов в составе всего пары аппаратов, чтобы не только прощупать украинские силы ПВО, но и отвлечь внимание сухопутных мобильных групп по их уничтожению, которым удается сбивать 80% Shahed. Но впоследствии армия РФ будет наращивать количество подобных групп и их состав, поэтому нужно создавать и авиационные подразделения по их перехвату в небе, за счет вертолетов или турбовинтовых штурмовиков.

Полный разговор с аналитиком Александром Коваленко вскоре будет опубликован на Youtube-канале Фокуса.

Фокус ранее писал об идее Минобороны Украины компенсировать дронами дефицит артиллерийских снарядов. Эксперты уверены, что БПЛА могут лишь дополнить работу артиллерии, но не заменить ее.