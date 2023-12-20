Уничтожат аэродромы и склады оккупантов: как дроны-камикадзе "Коса" и "Кобра" помогут ВСУ (видео)

БПЛА-камикадзе, если их поставить в массовое серийное производство, позволят получить паритет с атаками Shahed, отмечает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Украинский дрон-камикадзе AQ 400 Scythe ("Коса") нельзя назвать аналогом Shahed, потому что это не копия, к тому же боевая часть отечественного дрона более массивная и достигает 70 кг, а дальность полета до 900 км. И хотя это дешевый беспилотник стоит знать, насколько сложная в нем используется электроника и насколько он может противостоять вражеским средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом в интервью Фокусу заявил военно-политический обозреватель и аналитик "Информационного сопротивления" Александр Коваленко.

В пользу "Косы" играет стоимость от $15 до $30 тысяч и его действительно можно быстро поставить на серийное производство, отмечает эксперт. Это означает, что ВСУ сможет накапливать не десятки, а сотни этих дронов ежемесячно.

"Массовое производство подобных дронов поможет ВСУ установить с россиянами паритет по количеству дронов-камикадзе подобного типа и количеству налетов в месяц по вражеской территории, — акцентирует аналитик, — а может помочь даже перегнать оккупантов, ведь по соотношению цена-качество украинские дроны-камикадзе "Коса" лучше, чем Shahed 131/136".

Кроме того, Александр Коваленко обратил внимание и на украинский дрон "Кобра", который хоть и не такой дальнобойный, как "Коса", но стоимостью всего в $2 тысячи. Этот беспилотник ближней и средней дальности действия (до 300 км) может использоваться не на фронте, потому что там высокая плотность систем РЭБ, а для ударов по близкому тылу противника.

Украинский дрон "Кобра" Фото: Telegram

"Этот дрон прекрасно подойдет для поражения складов боеприпасов или аэродромов с авиацией, — отмечает эксперт, — особенно чувствительны к подобному поражению вертолеты и истребители, стоящие на аэродромах. Просто надо понимать, насколько выгодно ударить беспилотником за $2 тысячи по истребителю стоимостью несколько миллионов".

Полный разговор с аналитиком Александром Коваленко вскоре будет опубликован на Youtube-канале Фокуса.

Фокус ранее писал об идее Минобороны Украины компенсировать дронами дефицит артиллерийских снарядов. Эксперты уверены, что БПЛА могут лишь дополнить работу артиллерии, но не заменить ее.