Украина создала проблемы: флот РФ не запускает "Калибры", эксперт назвал возможные причины (видео)

ВСУ должны нарастить производство собственных дронов-камикадзе для ударов по инфраструктуре российских городов, чтобы в РФ задумались над целесообразностью атак с помощью Shahed, отмечает военный обозреватель Давид Шарп.

ВМС Украины смогли создать опасные условия для дислокации Черноморского флота РФ вблизи Крыма и возможности для проведения боевых операций с его использованием резко ухудшились. Но говорить, что корабли врага лишили возможности запускать ракеты "Калибр" из акватории Новороссийска чуть дальше от Крыма тоже было бы неправильным. Об этом в интервью Фокусу отметил военный обозреватель Давид Шарп.

То что агрессор уже почти месяц не запускает "Калибры" означает лишь оперативную паузу и это можно связать также с тем, что и российская авиация за редкими исключениями не наносит подобные удары, отмечает эксперт. Почему так произошло — можно только догадываться и разбирать различные конспирологические идеи.

"Например, можно подумать, что удары по энергоструктуре Украины станут стимулом для выделения застрявшего пакета помощи США, отмечает военный обозреватель — А может оккупанты просто накапливают ракеты до момента предоставления Украине истребителей F-16 или они решили, что прошлогодние удары по энергоструктуре не дали нужного эффекта поэтому от них отказались".

По мнению Давида Шарпа, когда Украина весной все же получит самолеты F-16, то с ними западные партнеры предоставят и какое-то противокорабельное оружие, тогда угроза Черноморскому флоту РФ возрастет максимально.

С другой стороны, отмечает военный обозреватель, Украина должна усиливать потенциал так называемой "длинной руки" путем ударов по территории России отечественными дронами-камикадзе. Это позволит наносить удары по предприятиям ВПК оккупантов в глубине территории РФ, а это, в свою очередь, позволит не только снизить боеспособность российской армии в целом, но и оттянуть средства ПВО от фронта, а еще это важный медийный фактор для населения РФ.

"Не только в Украине звучат сигналы воздушной тревоги, но и в России жители страны-агрессора не могут чувствовать себя в безопасности, — говорит Давид Шарп, — Если россияне увидят, что на их удар "Шахедами" летит подобный же ответ со стороны Украины, то, возможно, задумаются, а "стоит ли овчинка выделки"".

Подобный паритет и прекращение зеркальных ударов даже был между Израилем и террористами, отмечает эксперт. Поэтому Украина срочно должна нарастить производство дронов-камикадзе по типу Shahed.

Конечно, добавляет обозреватель, важно наладить серьезное производство крылатых ракет, хотя сделать это в короткий срок почти невозможно. Как известно, говорит эксперт, продолжается работа над наземной версией "Нептуна" и баллистической ракетой "Сапсан", поэтому, возможно, вскоре увидим результаты в этой области.

Фокус ранее писал об идее Минобороны Украины компенсировать дронами дефицит артиллерийских снарядов. Эксперты уверены, что БПЛА могут лишь дополнить работу артиллерии, но не заменить ее.