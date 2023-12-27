Не явился в ТЦК — заблокировали банковский счет: как накажут уклонистов по новому закону

Новый законопроект о мобилизации меняет подход к выдаче повесток, а также автоматически делает уклонистами всех военнообязанных, кто вовремя не явится в ТЦК обновить данные. Таким гражданам хотят блокировать банковские счета и лишать водительских прав. Фокус разбирал положения нового законопроекта.

Вечером, 25 декабря, Кабинет министров Украины, наконец-то, зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты, предусматривающие масштабные изменения, которые коснуться мобилизации и воинского учета граждан.

В частности, предлагается снизить возраст призывников с 27 до 25 лет, убрать категорию "ограниченно годных", отменить право на отсрочку для людей третьей группы инвалидности, а также упростить процедуру вручения повестки. Правительство предлагает ввести понятие "электронный кабинет призывника", куда военкомы смогут направлять повестки. Кроме того, оповестить призывника о необходимости явится в ТЦК, согласно документу, могут через электронную почту.

Тех, кто уклоняется от мобилизации, хотят ограничить в правах. Информацию о них разместят в реестре должников и смогут применить следующие санкции:

запретят выезд за границу;

запретят проведение сделок с имуществом;

ограничат право управления собственным транспортным средством и получение прав;

ограничат права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями — то есть заблокируют банковские счета;

откажут в кредитах и ​​ссудах;

приостановят получение льгот и услуг от государства.

В документе говорится, что военнообязанные должны в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продления самостоятельно уточнить свои данные в ЦНАПе, ТЦК и СП или в электронном кабинете призывника.

Если закон вступит в силу, военнообязанные в Украине и за границей должны в течение 30 дней обновить данные в ТЦК и СП. Те, кого ранее военно-врачебная комиссия признала ограниченно годными, в течение шести месяцев должны заново пройти медкомиссию.

В рамках законопроекта установлено три законные причины для неприбытия в военкомат: стихийные бедствия, болезнь, утрата близкого родственника или родственников супруги. Граждане, ссылающиеся на эти обстоятельства, должны предоставить соответствующие документы в военкомат.

Заблокируют счета

"Законодатели хотят изменить подход к мобилизации. Сейчас уклонистами считают тех, кто не явились в ТЦК по врученной повестке. Новый законопроект может изменить эту концепцию — уклонистами будут все, кто не явились в ТЦК обновить данные после принятия соответствующего закона", — говорит Фокусу адвокат "Riyako & Partners" Николай Максимов. Судебного решения для этого не потребуется.

Согласно документу, все военнообязанные на протяжении 30 дней после того, как закон вступит в силу, если его примут в ВР в нынешней редакции и подпишет президент, должны обновить военно-учетные данные в ТЦК и создать "электронный кабинет призывника".

Как именно будет выглядеть "электронный кабинет призывника", пока неясно. Эксперты полагают, что это может быть отдельный реестр, куда каждый военнообязанный украинец должен загрузить документы.

"Речь идет о создании чего-то нового, как электронный кабинет водителя. Человек должен будет загрузить документы, пройти идентификацию. Говорить о практическом механизме пока сложно, должны быть отдельные положения", — говорит Фокусу адвокат АО "Бачинский и партнеры" Максим Дзиковский.

Информацию о человеке, который в установленный срок не явился в ТЦК и не зарегистрировался в "электронном кабинете призывника", военкомы будут направлять в Нацполицию, где призывника объявят в розыск. Дальше руководители ТЦК будут, вероятно, направлять письма в государственную исполнительную службу. Информацию о человеке, который уклоняется от призыва, поместят в реестр должников. После этого, по словам юристов, к нему могут применять ограничения, предусмотренные в законопроекте.

"Законодатели хотят сделать следующее: если уклонист попадает в реестр должников, ему заблокируют банковские счета, ограничат в возможности управлять транспортных средством и запретят отчуждение собственного недвижимого имущества", — добавляет Максимов.

Эксперты отмечают, что подобные ограничения — в частности, блокировка банковских счетов — могут серьезно повлиять на экономику страны. Так как украинцы могут начать массово выводить деньги в кэш. Это снизит оборот безналичных денег и увеличит оборот наличных.

"Когда блокируют банковские счета, есть угроза депозитным счетам. На них хранится более 1,5 трл грн. С депозитных счетов будет значительный отток. Думаю, банковские счета близки к депозитным и равняются приблизительно триллиону гривен. Это огромные деньги и даже часть, которая уйдет в наличную сферу, нанесет серьезный ущерб экономике, так как на эти средства банковская система может выдавать кредит. Если нет депозитов — нет кредитов, овердрафтов", — говорит Фокусу экономист Олег Гетман.

Законопроект вряд ли примут в нынешней редакции, считает другой эксперт — экономист Олег Пендзин.

"Я плохо представляю, как будет работать подобный механизм. Реестр должников имеет четкий перечень людей, которые туда попадают. Должники по алиментам, непогашенным кредитам. Уклонист — не должник, в прямом смысле. А реестр должников — не механизм наказания. Это механизм отслеживания оплаты долгов. Теоретически, конечно, человеку могут выписать административный штраф [за уклонение от призыва], и если он его не оплачивает, информацию о нем подают в госисполнительную службу, и он попадает в реестр должников", — рассуждает в беседе с Фокусом Пендзин.

Эксперт добавляет, что если украинцы начнут массово выводить деньги с банковских счетов, это отрезвляюще повлияет на законодателей.

"Нельзя пилить сук, на котором сидит экономика. И думаю, законопроект в таком виде не примут. Люди хранят десятки миллиардов гривен на банковских счетах. Сколько из них потенциальных уклонистов, мы не знаем. Но в любом случае — это огромные средства, и влияние будет колоссальное", — отмечает Пензин.

Усилить ответственность

Максимов добавляет, что информацию о призывниках в Украине военкомы могут получить из различных государственных реестров, а также миграционной службы, налоговой. Однако на это понадобится время.

"Если систематизировать всю информацию, можно установить 90% военнообязанных в Украине. Но это невозможно сделать быстро, понадобиться несколько лет, чтобы систематизировать такой объем информации. Сегодня даже электронный реестр военнообязанных Минобороны работает плохо. Я знаю случаи, когда человек встал на учет в ТЦК, но на протяжении месяцев в электронном реестре призывников информация о нем не появлялась", — отмечает юрист.

За нарушение законодательства о военной обязанности правительство предлагает ввести штрафы в размере от 34 до 85 тысяч гривен, а в случае особого периода – от 153 до 204 тысяч гривен.

Тех, кто откажется от прохождения ВВК, будут наказывать лишением свободы от 3 до 5 лет.

"Уголовная ответственность наступает, если военком под подпись предупредил призывника об уголовной ответственности, в случае неявки в ТЦК, а человек — проигнорировал. Или если человек пришел в ТЦК, но отказался проходить ВВК, или если отказался явиться в ВСУ по боевой повестке. В остальных случаях предусмотрена административная ответственность", — добавляет Максимов.

Напомним, большой законопроект о мобилизации нардепы намерены рассмотреть 10 января. Документ должен пройти два чтения, в процессе депутаты могут подавать правки. После того как документ примут в ВР, его должен подписать президент. У гаранта есть право вето.

Фокус ранее писал, что в Верховной Раде намерены наказать уклонистов, при том, что что, по словам нардепа Федора Вениславского, избежать мобилизации пытаются всего 1-5% военнообязанных украинцев, и это никак не влияет на военные действия.

Также Фокус отмечал, что для усиления мобилизации, по словам президента Украины, потребуется 500 млрд грн. Такая сумма нужна, чтобы призвать в ряды ВСУ полмиллиона человек, о чем просят в Генштабе.