Не хотят умирать за Путина: трудовые мигранты сыграют свою роль в развале РФ, — политолог (видео)

Новые граждане РФ из Таджикистана или Узбекистана не понимают, зачем им рисковать жизнью за мифический "русский мир", утверждает политолог Виктор Бобыренко.

Протестные настроения из-за мобилизации трудовых мигрантов и вообще из-за мобилизационных действий в России будут нарастать, но пока не выльются в активные действия, ведь этнические группы сейчас беспомощны и недостаточно объединены в серьезные сообщества. Они имеют только землячества, которые очень контролируются российскими спецслужбами. Об этом в интервью Фокусу заявил политолог Виктор Бобыренко.

По его словам, даже муфтии в мечетях очень лояльны к российской власти и хотя существуют некоторые медресе, где пытаются проводить разъяснительную работу о неправильности войны с Украиной, все равно они находятся под наблюдением спецслужб РФ.

"Именно поэтому на серьезный оппозиционный процесс сейчас нельзя рассчитывать, — говорит политолог, — Единственное на что есть смысл надеяться, это на своеобразное глухое брожение по поводу бессмысленности умирать за какого-то мифического Путина и мифический "русский мир", который им не нужен".

Трудовым мигрантам, по утверждению эксперта, нужно только российское гражданство, чтобы более комфортно работать и иметь возможность перевезти в РФ свои семьи. Они инвестируют свой тяжелый труд в будущее собственных детей и точно не собираются идти на смерть за Кремль. Но это напряжение обязательно удастся в знаки, когда Россия начнет разваливаться, считает политолог, и центральноазиатская составляющая будущего бунта будет страшной.

"Здесь надо отмечать, что россияне на социальном уровне делят граждан на высшую и низшие расы, — акцентирует Виктор Бобыренко, — Россияне уже заняли "теплые места" в штабах и как можно дальше от линии фронта, а посылать в кровавые атаки будут именно представителей центральноазиатских народов, получивших гражданство РФ".

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