Киев не получит активы РФ, а Орбан видит в Украине конкурента на деньги ЕС, — эксперт (видео)

Украинцы, которые считают, что наше государство примут в ЕС через два года с начала переговоров — много читают сказок на ночь, отмечает политолог Евгений Магда.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, воспринимает Украину как конкурента в борьбе за деньги Евросоюза. Поэтому не стоит рассчитывать, что Зеленский с Орбаном пожмут друг другу руки и взаимопонимание между государствами наладится моментально. Об этом в интервью Фокусу заявил директор института мировой политики Евгений Магда.

По мнению эксперта, надо пытаться выстраивать отношения сразу со всеми странами "Вышеградской четверки", подчеркивая, что Украина ведет войну и истекает кровью, поэтому этим странам надо подождать с решением своих вопросов к Украине, хотя наше государство понимает их важность и не забывает о них. Но, с другой стороны, украинцы, которые считают, что наше государство примут в ЕС через два года с начала переговоров — много читают сказок на ночь, отмечает Евгений Магда.

Эксперт акцентирует, что стоит быть осторожным с раздачей преференций Венгрии, ведь есть другие соседние страны, которым тоже нужно наше внимание. Например, в Польше в течение 2023 года прошел ряд важных конференций по восстановлению Украины, но ни на одной из них не было представителей украинского правительства.

"Месяц назад прошла конференция в Румынии, на которой был местный премьер, но с видеообращением выступил Денис Шмыгаль, — отмечает эксперт, — То есть приграничные с нами страны фиксируют свое стремление участвовать в развитии и восстановлении Украины, потому что понимают, что это достаточно большое количество денег".

Однако по впечатлению специалиста, у поляков есть некоторые опасения о том, что они не могут тягаться с транснациональными корпорациями. Подобные опасения есть и в Румынии, ведь она до сих пор не является членом Шенгена. Поэтому, по мнению Евгения Магды, Украине надо активнее демонстрировать принципы еврососедства.

Что касается финансовой помощи Украине в виде замороженных российских активов, то, по мнению специалиста, это является своеобразной информационной игрой. Ведь во время буксировки финансирования со стороны США и ЕС Украине предлагают нечто подобное "аисту в небе". Евгений Магда не верит в массовую конфискацию российских активов, потому что принцип неприкосновенности финансовой собственности на Западе никто не отменял и даже нет юридических оснований, чтобы это сделать.

"В отношении России не проведен аналог "Нюрнберга" или "Токийского процесса", как после Второй мировой войны, — акцентирует специалист, — Поэтому европейцы не рискнут так поступить, а мы должны осознавать, что до окончания боевых действий нам от ЕС или отдельных европейских стран будут выделять огромные деньги".

Ранее Фокус сообщал, что если премьер Венгрии не прекратит шантажировать ЕС блокированием поддержки Украины, то рискует стать политическим банкротом. по словам политолога Олега Саакяна, оппозиция будет обвинять его в дружбе с Владимиром Путиным и краже 30 млрд евро.