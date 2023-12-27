"Разбросал гранаты как обезьяна": Путин хочет войны с США для изменения мирового порядка, — политолог (видео)

Вашингтон слишком долго ждал, чтобы дать отпор Москве, ведь это надо было сделать еще в 2014 году. А теперь все уже "доигрались" почти до начала Третьей мировой войны, говорит политолог Олег Лесной.

Изменение концепции мировоззрения США, которые добавили к основному вероятному противнику в виде Китая еще и Россию говорит, что Запад четко понял всю опасность РФ. А еще Путин совершил страшную ошибку, когда флагом своей предвыборной компании сделал не военные победы, а тотальную борьбу с "коллективным Западом". Об этом в беседе с журналистом Фокуса рассказал политолог Олег Лесной.

В своих речах российский президент постоянно обвиняет во всех проблемах именно Соединенные Штаты, отмечает эксперт. Это, по его мнению, делается для того, чтобы не выглядеть слабым перед собственным народом, потому что неудачная война в течение двух лет с Украиной не дает ему политических баллов, в отличие от противостояния со "всемирным гегемоном".

"На своих пропагандистских каналах РФ давно заявила, что воюет в Украине с войсками НАТО и это заходит "глубинному народу", — говорит Олег Лесной, — Поэтому тема войны с НАТО и США постоянно педалируется в российских СМИ".

В свою очередь США поняли, что стратегической целью Путина является не только Украина или бывшие страны СССР, а передел всего мирового порядка, отмечает политолог. Россия уничтожила этот мировой порядок, и "словно обезьяна разбросала гранаты по разным сторонам", говорит специалист, и теперь хочет, чтобы с ней говорили как с серьезной страной и как с серьезной страной воевали.

"К сожалению, перепрошивка мирового порядка происходит только после глобальных войн, — отмечает Олег Лесной, — Поэтому это и надо Путину и он вокруг заявляет, что "идет большой войной"".

По мнению эксперта, США слишком долго выжидали, чтобы дать отпор России, ведь это надо было сделать после оккупации и аннексии Крыма в 2014 году. А теперь все уже доигрались почти до начала Третьей мировой войны, говорит политолог.

"Некоторые зарубежные эксперты считают, что Третья мировая война будет начинаться вспышками в разных уголках планеты, но в конце концов охватит весь мир, — отмечает Олег Лесной, — Поэтому радует, что в США наконец поняли, что Россия — это та страна, с которой придется воевать".

Вся путинская наглость, по словам политолога, исходит не столько от него, а от неуверенности блока НАТО на постоянные российские провокации. К тому же формируется антиось в составе Китая, Ирана, РФ и КНДР, и вовсе не Россия формирует эту ось.

"Когда состоялись переговоры США и Китая, то там Пекин предложил Вашингтону поделить сферы влияния на двоих, без участия России, — акцентирует Олег Лесной, — Это очень разозлило Путина, ведь РФ проходила там только как сырьевой придаток".

Алю эту "ось зла" не надо рассматривать как непутевую, говорит политолог, потому что за ее спинами стоят довольно мощные экономики, даже в той же России, которая перевела ее на военные рельсы. К тому же Путин понимает, что будет жить политически и физически только пока будет воевать, поэтому планирует и желает, чтобы военных конфликтов на планете становилось все больше, отмечает политолог.

Ранее Фокус сообщал, что Путин может напасть на Польшу или страны Балтии. Кремль собирается поддержать Китай в противостоянии с США.