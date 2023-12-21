Путин может напасть на Польшу или страны Балтии: он поддержит Китай в противостоянии с США (видео)

РФ давно уже ведет гибридную войну со странами НАТО, поэтому множество шпионских скандалов стали обычными новостями, отмечает политолог Ярослав Божко.

Related video

Вторжение РФ на территорию одной из стран НАТО, например Польши или стран Балтии для продвижения в Калининградскую область не является фантастическим сценарием, ведь ничто не мешает России попробовать атаковать страну, которая еще не подготовилась к войне. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Ярослав Божко.

В этих странах не роют окопы и не возводят защитные сооружения, мобилизация не проводится, а армии стран Балтии не имеют многочисленного состава, отмечает эксперт. Поэтому хотя бы не в массовом, а в демонстративном ключе Кремль может пойти на такую авантюру.

"В ситуации, когда все больше говорят о конфронтации Китая с США за Тайвань, то вполне реалистичным выглядит сценарий, в котором РФ в качестве союзника КНР на подобную военную операцию, — говорит Ярослав Божко, — В таком случае НАТО придется оттянуть огромную часть своих сил и не сможет поддержать США в Азии".

Даже если вероятность такого сценария всего 10%, то пренебрежение этим только увеличивает процент вероятности, утверждает политолог. К тому же Путин совсем не изменился и его не пугает противостояние с НАТО, хотя пока что он на нее не решился в полном масштабе.

Кроме того, по мнению эксперта, РФ давно уже ведет гибридную войну со странами НАТО, поэтому множество шпионских скандалов стали обычными новостями в западной прессе. В этом и смысл гибридной войны, ведь подобные новости проходят сквозь уши граждан и не вызывают мобилизующего эффекта, который мог бы появиться во время полномасштабного вторжения.

Ранее Фокус писал, что президент Польши созвал Совбез страны для обсуждения вопросов безопасности. По мнению Анджея Дуды, у Польши есть три года, чтобы подготовиться к агрессии России.