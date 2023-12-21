Путін може напасти на Польщу чи країни Балтії: він підтримає Китай у протистоянні зі США (відео)

РФ давно вже веде гібридну війну з країнами НАТО, тому безліч шпигунських скандалів стали звичайними новинами, зазначає політолог Ярослав Божко.

Related video

Вторгнення РФ на територію однієї з країн НАТО, наприклад, Польщі чи країн Балтії, для просування до Калінінградської області — не фантастичний сценарій, адже ніщо не заважає Росії спробувати атакувати країну, яка ще не підготувалася до війни. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Ярослав Божко.

У цих країнах не риють окопи та не зводять захисні споруди, мобілізація не проводиться, а армії країн Балтії не мають численного складу, зазначає експерт. Тому хоча б не в масовому, а в демонстративному ключі Кремль може піти на таку авантюру.

"У ситуації, коли все більше говорять про конфронтацію Китаю із США за Тайвань, то цілком реалістичним здається сценарій, у якому РФ — союзник КНР у подібній військовій операції, — каже Ярослав Божко. — У такому випадку НАТО доведеться відтягнути величезну частину своїх сил, і він не зможе підтримати США в Азії".

Навіть якщо вірогідність такого сценарію всього 10%, то нехтування цим тільки збільшує відсоток вірогідності, стверджує політолог. До того ж Путін зовсім не змінився, і його не лякає протистояння з НАТО, хоча поки що він на нього не зважився в повному масштабі.

На думку експерта, РФ давно вже веде гібридну війну з країнами НАТО, тому безліч шпигунських скандалів стали звичайними новинами в західній пресі. У цьому й сенс гібридної війни, адже подібні новини проходять крізь вуха громадян і не викликають ефекту мобілізації, який міг би з'явитися під час повномасштабного вторгнення.

Раніше Фокус писав, що президент Польщі скликав Радбез країни для обговорення питань безпеки. На думку Анджея Дуди, Польща має три роки, щоб підготуватися до агресії Росії.